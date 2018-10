ZAHRANIČNÍ TISK: Další tlak na Facebook, Hawkingova poslední zpráva lidstvu a strach z Islámského státu

New York Times

New York Times informuje o hurikánu Michael, který je podle deníku jeden z nejsilnějších, který kdy zasáhl kontinentální Spojené státy. Před ničivou bouří muselo opustit své domovy na 375 tisíc lidí. Bouře v současnosti zeslábla na první stupeň intenzity a rychlost větru už nyní dosahuje 145 kilometrů za hodinu. V Georgii, kam bouře směřuje, ale nyní úřady vydaly varování také před tornády.

Daily Telegraph

Facebook a spolu s ním i další sociální platformy by mohly podle britského plátku platit poplatky, které by pomohly řešit nově vznikající duševní poruchy, ke kterým přispívá právě nadměrné používání sociálních sítí. A to hlavně u mladých lidí a dětí.

The Guardian

Britský deník The Guardian na titulní straně otevírá téma černých děr. Konkrétně tedy teorii o tom, co se stane s předměty, které se do černých děr dostanou. Právě na tom totiž pracoval Stephen Hawking těsně před svou smrtí. Práce se zabývá takzvaným informačním paradoxem, které známý vědec zkoumal posledních 40 let svého života. Text Stevena Hawkinga nyní publikovali jeho vědečtí kolegové.

The Australian

Australský deník se na titulní straně věnuje obavám z možného růstu takzvaného Islámského státu. Například v Indonésii by se mohlo nacházet až 63 teroristických buněk této organizace, před kterými varoval i indonéský ministr obrany. A je to právě Raymizard Ryacudu, který vyzývá ke zdokonalení informovanosti občanů, kteří by se mohli ocitnout ve smrtelném nebezpečí.

Nezavisimaja Gazeta

Ruský deník zveřejnil na titulní straně pochvalu od zvláštní komise Rady Evropy. Podle deníku komise ocenila rychlost ruského soudnictví, genderovou vyváženost a odbornost soudců. Přesto ale podle zprávy vybídla Rusko ke snížení jejich pravomocí, ty jsou podle ní až příliš rozsáhlé.