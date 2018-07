ZAHRANIČNÍ TISK: Dočasný mír v Jemenu, umělé vaječníky pro onkologické pacientky

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Německý deník informuje o možné rezignaci německého ministra vnitra a šéfa CSU Horsta Seehofera. S Angelou Merkelovou, která stojí v čele CDU, se rozcházejí v názoru na migraci. To znemožňuje fungování vládní koalice. Seehofer uvedl, že z toho důvodu uvažuje o rezignaci a definitivně rozhodnout se chce dnes po schůzce s Merkelovou. Pokud k tomu dojde, lze následující vývoj zatím ztěží předpokládat. Ve hře je možnost, že CSU dosadí na místo Seehofera jiného straníka, ale je také možné, že kvůli rozporům opustí vyjednávání o koalici, čímž prohloubí německou vládní krizi.

Íránský deník přináší informace o vývoji konfliktu u jemenského letiště Hudajdá. Jednotky koalice pod velením Saúdské Arábie pozastaví proti letištnímu komplexu útok. Na twitteru to oznámil ministr zahraničí Spojených arabských emirátů Anvar Karkáš. Zastavení konfliktu má dle jeho slov poskytnout prostor konvoji OSN, který se snaží spor vyřešit diplomatickou cestou. Koalice zahájila boj o přístav Hudajdá na začátku června i přes varovaní, že tak dojde k výraznému zhoršení humanitární situace v zemi. Území je totiž klíčovým bodem, díky kterému povstalci dostávají zásoby, ale také místem, skrze které proudí do Jemenu humanitární pomoc. Podle OSN je na pokraji vyhladovění po čtyři roky trvajícím konfliktu asi osm milionů Jemenců.

Americké The New York Times přinášejí zprávu o nedělním výroku poradce amerického prezidenta Johna R. Boltona, podle kterého by k absolutnímu jadernému odzbrojení Severní Koreji mělo dojít do roka. Toto tvrzení bezpečnostního poradce je nicméně v rozporu s tím, co americkému Kongresu prezentuje ministr zahraničí Mike Pompeo, který má střízlivější odhady. Boltonův výrok navíc zazněl jen několik dnů před další Pompeovou návštěvou KLDR, kde dochází k jednáním o podrobnostech odzbrojení, ke kterému se severokorejský vůdce Kim Čong-un zavázal na summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem minulý měsíc. Bolton patří ke skeptikům partnerství s KLDR a uvedl, že Severní Korea zatím nepodnikla žádný konkrétní krok, kterým by stvrdila svůj závazek.

Italský deník informuje o včerejším shromáždění podporovatelů protiimigrační strany Liga. Předseda Matteo Salvini uvedl, že předpokládá, že jeho strana vydrží v čele země dalších 30 let. Vyjádřil také přesvědčení, že ve volbách do Evropského parlamentu by mohla příští rok zvítězit koalice evropských populistických stran. „Volby do europarlamentu budou referendem, ve kterém budou obyvatelé volit mezi evropskými elitami - které zastupují banky, imigraci a nejistotu zaměstnání - a mezi Evropou národů a práce. Naším plánem je vytvořit mezinárodní alianci populistických stran," uvedl na shromáždění Salvini. Jeho Liga už nyní úzce spolupracuje s francouzskou krajní pravicí, kterou zastupuje Marine Le Penová, a s pravicovou populistickou stranou v Německu AfD.

Britský list přináší zprávu o možném průlomu v následné péči o onkologické pacientky. Lékaři v dánské Kodani poprvé vyvinuli umělý vaječník z lidských buněk. Dle testů dovede dodaná vajíčka udržet naživu až několik týdnů. Nový objev dává naději ženám, které o vaječníky přišly, nebo jim agresivní léčba trvale znemožnila mít vlastní děti. Umělý vaječník prý bude vhodný i pro pacientky, které procházejí časnou menopauzou. Někteří lékaři tvrdí, že může jít dokonce o způsob, jak ženskou plodnost protáhnout na téměř neomezeně dlouhou dobu.