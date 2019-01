ZAHRANIČNÍ TISK: Doktor přes Skype, vrcholící přípravy na brexit a přeplněné věznice v Manile

V Británii se začínají připravovat na praktické dopady tvrdého brexitu. Kromě toho se v zemi plánuje reforma zdravotnictví, díky které by lidé mohli konzultovat potíže s lékaři přes mobil či počítač. A populistická vláda v Itálii se opřela do Macrona. O čem dalším dnes píší zahraniční deníky?

Chodit kvůli každé zdravotní potíži k lékaři? Zbytečné, tvrdí britská Národní zdravotní služba (NHS). Podle plánu, který byl představen včera, by miliony britských pacientů mohly v budoucnu konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem přes Skype. Cílem komplexní transformace NHS, která má podle jejího šéfa Simona Stevense ukončit dosavadní „zastaralý a neudržitelný“ model, je snížit lékařské prohlídky o třetinu ročně a ušetřit tak miliardy liber. Peníze by pak mohly jít na zlepšení péče praktických lékařů, do léčby rakoviny či srdečních onemocnění.

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung informuje o blogovém příspěvku vicepremiéra italské vlády Luigi di Maia. Šéf Hnutí pěti hvězd včera podpořil protesty takzvaných žlutých vest ve Francii, které tamnímu prezidentovi Emmanuelu Macronovi zatápí už víc než měsíc. „Žluté vesty, vytrvejte!“ napsal na blogu hnutí jeho šéf, podle kterého Macronova politika „chrání zájmy elit“, ale ne obyčejné lidi. Slova Luigi di Maia podpořil i jeho kolega ve vládě a předseda Ligy Matteo Salvini, který se ve svém vyjádření postavil na stranu „slušných občanů“.

Indická státní společnost a dvě společnosti z Japonska plánují v lednu a únoru obnovit nákup ropy z Íránu. Spojené státy začátkem listopadu uvalily na Írán další sankce na ropný, bankovní a dopravní sektor. Osmi zemím – Číně, Indii, Jižní Koreji, Japonsku, Itálii, Řecku, Tchaj-wanu a Turecku však Washington udělil 180denní výjimku, díky které mohou největší dovozci íránské ropy nákupy omezovat pozvolnějším tempem. Země však mají dovoz ropy z Íránu ukončit do 5. května, zatím není jasné, zda se podaří Spojené státy přesvědčit, aby výjimku prodloužily.

Zdlouhavé celní kontroly a nekonečné kolony kamionů. Tak mohou brzy vypadat dopady brexitu, pokud se naplní černý scénář a Velká Británie v březnu odejde z Evropské unie bez dohody. Britská vláda proto začala se simulací problémů, které mohou s takzvaným neřízeným brexitem nastat. Německý list Die Welt na titulní stránce přináší fotografii ze včerejšího cvičení na bývalém letišti, odkud se do přístavu v Doveru vydalo na 90 kamionů, aby ukázaly možné dopady na silniční provoz.

Zatímco fotografie na titulní straně německého Die Welt ukazuje nesnáze spojené s brexitem, snímek zveřejněný americkým deníkem The New York Times zase vykresluje zoufalství vězňů na Filipínách. Důsledkem tvrdé protidrogové kampaně, kterou v roce 2016 zahájil tamní prezident Rodrigo Duerte, se totiž Filipíny vyšplhaly na vrchol seznamu zemí s nejpřeplněnějšími věznicemi na světě. Ve vězeňském zařízení v Manile, které má kapacitu 170 míst, se tak tísní přes 500 vězňů. Nedostatečný je i počet hlídek, kontrolu nad věznicemi proto často přebírají místní gangy.