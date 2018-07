ZAHRANIČNÍ TISK: EU jako nepřítel USA, Macron v euforii a další krok v boji proti plastům

The Guardian

Hlavním tématem dnešních novin je samozřejmě očekávaný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a hlavy Ruska Vladimira Putina. Britský deník The Guardian před jednáním v Helsinkách informuje, že Trump během televizního interview označil Evropskou unii jako jednoho z hlavních globálních nepřátel Spojených států. Šéf Bílého domu tak zařadil EU, s většinou jejích členů USA pojí například spojenectví v NATO, k tradičním rivalům typu Ruska nebo Číny. Trump dodal, že EU chápe jako nepřítele na obchodním poli, kde podle něj Evropa Ameriku využívá.

La Repubblica

Druhým velkým tématem, které se objevuje na stránkách většiny periodik, je ohlédnutí za včerejším finále fotbalového světového šampionátu. Zatímco francouzská média zaplavila vlna celostránkových oslavných fotografií, Italský list La Repubblica zápas na titulní straně připomenul snímkem francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v neděli večer obletěl svět a lidé jej hojně sdíleli na sociálních sítích. Macron se na fotografii v čestné lóži emotivně raduje z vítězství France nad Chorvatskem. Mimochodem, finále bylo na populární snímky bohatší. Ten, na němž je ruský prezident Vladimir Putin schovaný pod deštníkem, zatímco na Macrona nebo chorvatskou prezidentku prší, však deník na titulní stranu neumístil.

Financial Times

Ekonomický deník Financial Times přináší další posun ohledně boje s plastovými výrobky. Módní firma Adidas se rozhodla používat ve všech svých výrobcích pouze recyklovaný polyester. Představitel společnosti Eric Liedtke upozornil, že vzhledem k množství produktů Adidasu, změna nemůže proběhnout najednou. Firma by ji ráda provedla do roku 2024. Recyklovaný polyester je sice nyní asi o 10 až 20 procent dražší než materiál, který Adidas používá nyní, experti však věří, že se ceny v následujících letech budou sbližovat.

Tehran Times

Íránský list Tehran Times otevírá pondělní vydání slovy duchovního vůdce země Ájatolláha Chameneího, jenž vyzývá státní správu, aby pracovala na vytvoření jakési ekonomické cestovní mapy, která by zastavila výkyvy na podnikatelském trhu. Ve zkratce má jít o snahu posílit obchodní vazby mezi Východem a Západem. Na Chameneího slovech je zajímavé, že ze zemí, s nimiž by měl Írán spolupracovat, v nich vynechal Spojené státy. Jde tak o další signál rostoucí nevraživosti mezi USA a Íránem poté, co americký prezident například odstoupil od jaderné dohody s muslimskou zemí, kterou uzavřel jeho předchůdce Barack Obama.

New York Times

Americký deník New York Times se kromě současnosti v podobě summitu prezidentů USA a Ruska věnuje i pohledu do budoucnosti. Dva roky před dalšími prezidentskými volbami spekuluje, koho vyšle Demokratická strana do očekávaného souboje se současným šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. V úvahu podle listu připadají jména senátorky Elizabeth Warrenové, jejích kolegů Coryho Bookera a Kamaly Harrisové nebo například v minulých primárkách neúspěšného, přesto mezi mnohými populárního, Berniho Sanderse. Demokraté mají ale v záloze ještě jedno jméno. Člověka, který již s Bílým domem zkušenost má – někdejšího Obamova viceprezidenta Joe Bidena.