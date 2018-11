ZAHRANIČNÍ TISK: Evropa potřebuje armádu a Mayová chystá tajnou dohodu o brexitu

The Times

Starý kontinent potřebuje „opravdovou evropskou armádu“, která by ho ochránila před nebezpečím pocházejícím z Ruska nebo Číny, ale také před následky americké zahraniční politiky. Prohlásil to francouzský prezident Emmanuel Macron během návštěvy bojiště první světové války ve Verdunu. Použil přitom zatím nejsilnější slova během svého volání po nezávislém ochranném systému.

„Nebudeme chránit evropanství, dokud se nerozhodneme mít opravdovou evropskou armádu,“ cituje prezidentova slova britský deník The Times. V neděli by se měl Macron setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským protějškem Vladimirem Putinem na oslavách konce války.

The Guardian

Britští lékaři vyzývají ke změně času, kdy se v zemi odpoledne zavírají školy. Pomůže to podle nich v boji proti útokům nožem, kterých stále přibývá, informuje dnešní vydání deníku The Guardian. Počet obětí podobných napadení stále roste, čím dál větší část z nich přitom tvoří děti. Podle aktuálního průzkumu z let 2004 až 2014 se průměrný věk oběti útoku nožem snížil na pouhých osmnáct let.

Největší riziko přitom mladistvým pod šestnáct let hrozí mezi čtvrtou a šestou hodinou odpolední. Téměř polovina z této skupiny obětí byla pobodána po cestě ze školy na místech, kde se mladí obvykle sdružují. Odborníci tak vyzývají k úpravě otevírací doby školy, na rizikových místech by se podle nich také mělo pohybovat více policejních hlídek.

The Daily Telegraph

Britská premiérka Theresa Mayová plánovala za zády svého kabinetu dohodu o podobě brexitu, píše se na dnešní titulní straně deníku The Daily Telegraph. Důkazem má být dokument, který unikl do médií. V něm je popsán plán, jak dohodu „prodat“ veřejnosti. Třítýdenní strategie, která má předcházet hlasování v parlamentu, obsahuje každodenní „tématická“ oznámení, veřejné vystoupení premiérky Mayové nebo televizní rozhovor. Podle BBC to vypadá, že text byl napsán v minulém týdnu. O návrhu by se podle něj mělo hlasovat 27. listopadu. Ministři se zlobí, že Mayová, která chce dosáhnout dohody před Vánoci, zbytečně spěchá do finálního ujednání s Bruselem.

Le Figaro

Prezident Emmanuel Macron čelí novému hněvu ze strany Francouzů. Může za něj vysoká cena nafty. Z ní viní místní obyvatelé daňovou politiku francouzského prezidenta. Podle francouzského deníku Le Figaro se prezidentovi Macronovi zatím příliš nedaří debatu, která je plná polopravdivých tvrzení, uklidnit. Na sociálních sítích se zatím šíří výzva k zablokování silnic 17. listopadu na protest proti vysokým cenám paliva.

The New York Times

Krajní pravice miluje tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše se na titulní straně dnešního mezinárodního vydání deníku The New York Times. Extremistické internetové skupiny s radostí šíří politikova vyjádření, která dostávají do popředí jejich názory, jež byly ještě nedávno na okraji společnosti.

Příkladem je post, v němž prezident Trump minulý týden obvinil Demokraty z toho, že zaplavili zemi krvelačnými nelegálními migranty. Krajněpravicové skupiny zajásaly. „Miluju to. Měli bychom o tom natočit video,“ radoval se jeden ze zástupců skupiny. Další Trumpovo sdělení přirovnal k virálnímu videu z roku 2015 o nebezpečích, které líčilo hrůzy imigrace do Evropy. To bylo oslavováno neonacisty a odsouzeno skupinami bojujícími proti tzv. hate speech.