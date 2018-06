ZAHRANIČNÍ TISK: Facebook čelí dalšímu skandálu, Rusko řeší důchodovou reformu a Londýn vysokou kriminalitu

Rusko řeší důchodovou reformu. Lidé by tam měli do penze odcházet až o osm let později než nyní. A britští poslanci dali zelenou rozšíření mezinárodního letiště Heathrow. Jaká další témata přináší dnešní světový tisk?

Britský deník The Guardian na své titulní straně informuje o tom, že vláda dala konečně zelenou návrhu na rozšíření londýnského letiště Heathrow. Vybudování další přistávací dráhy dosud roky blokovali aktivisté. Poslancům to sdělil ministr dopravy Chris Grayling s tím, že se jedná o historický krok, který Británii připraví na budoucnost. Proti se ale stále staví řada místních, ekologů a opozičních poslanců, stínový ministr financí John McDonnell dokonce tvrdí, že rozšíření letiště zapříčiní nejen ekologickou, ale také sociální katastrofu.

Facebook zcela vědomě a cíleně spolupracuje s nejméně čtyřmi čínskými společnostmi, právě to řeší na titulní straně prestižní americký deník New York Times. Sociální síť se tak od roku 2010 mohla dostat k soukromým uživatelským údajům společností Lenovo, Oppo, TCL a Huawei, kterou mimochodem americká zpravodajská služba označila za bezpečnostní hrozbu. Po nedávném skandálu s firmou Cambridge Analytica se tak Facebook opět stává terčem kritiky a ukazuje se, že ochrana soukromí měla v jeho představách poměrně volné obrysy.

Internetová verze jednoho z nejčtenějších ruských deníků Komsomolskaja pravda na své úvodní stránce řeší postupné zvyšování věku, kdy budou moci ruští občané odejít do důchodu. Ruská vláda podle deníku projednává hned tři varianty, zatím ale není jisté, která z nich nakonec vstoupí v platnost. Stát by se tak mělo ale už letos v létě a prvních lidí by se nová norma měla dotknout už příští rok. V Rusku jde o první zvyšování důchodového věku od rozpadu sovětského svazu, od roku 1932 chodí ženy do důchodu v 55 letech, muži v 60. Právě u mužů by se věková hranice měla posunout o pět let, u žen až o osm.

Britský bulvární deník se zaměřil na vlnu kriminality, která zachvátila Londýn. Podle listu došlo v britské metropoli jen tento rok k více než 70 vraždám. Na vině jsou například války mezi jednotlivými drogovými gangy. Násilná kriminalita už v loňském roce stoupla o 21 procent. „Některé oblasti už vypadají jako divoký západ. Lidé mi říkají, že se bojí,“ řekl deníku mluvčí Liberálních demokratů Ed Davey. Právě on ze současné situace viní premiérku Theresu Mayovou, která je podle něj zodpovědná za seškrtání policejního rozpočtu.

Nepál podle South China Morning Post pochybuje o financování stavby obří přehrady, která má být součástí takzvané Nové hedvábné stezky. Výstavbu projektu měla mít na starosti čínská státní firma West Seti a samotná Čína měla na stavbu uvolnit 1,8 miliardy dolarů. Nepálský ministr zahraniční ale minulý týden uvedl, že dohoda mezi zeměmi bude zrušená a projekt zafinancuje samotný Nepál. O zapojení do projektu pochybuje i Malajsie a Myanmar – malajsijský premiér uvedl, že zruší projekt vysokorychlostní železnice, která má spojoval Kuala Lumpur a Singapur, myanmarská vláda se zase zaměří stavbu přístavu.