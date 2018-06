ZAHRANIČNÍ TISK: Fatální chyba londýnských hasičů, Trumpův hněv nad fotbalisty a konec sporu o dort

The Times

The Timesautor: The Times/kiosko.net

Pod palbu kritiky se podle britského deníku The Times dostali hasiči zasahující loni v červnu během požáru výškové budovy Grenfell Tower v Londýně. Důvodem je zveřejnění vyšetřování události, které ukázalo, že čtyři velitelé hasičských jednotek během zásahu pochybili – obyvatelům hořícího domu totiž řekli, ať v bytech zůstanou. Tato taktika zvaná „stay-put“ podle závěru vyšetřování selhala 30 minut po prvním zavolání na záchrannou linku kolem jedné hodiny ráno. Obyvatelé domu však výzvu, aby dům opustili, neslyšeli až do téměř třetí hodiny ranní. V tu dobu už byla téměř celá budova v plamenech a velitelství zásahu se mezitím třikrát obměnilo. Z domu stihlo utéct celkem 187 osob, dalších 107 ale v bytech zůstalo, z čehož se podařilo zachránit jen 36 lidí.

Die Welt

Die Weltautor: Di Welt/kiosko.net

Německý deník Die Welt se v článku „Merkelová a Netanjahu ukazují jednotu“ věnuje včerejšímu setkání německé kancléřky s izraelským premiérem v Berlíně. Podle německého tisku včerejší setkání ukázalo sblížení v klíčových tématech, přestože se obě země v mnoha ohledech neshodnou. Důkazem je to, že německá kancléřka už na úvod tiskové konference oznámila, že vzájemná konzultace Německa a Izraele bude pokračovat 4. října návštěvou zástupců německé vlády ale i byznysu v Izraeli. Jednání se tak stalo prvním krokem k obnovení rozhovorů, které ochably loni na podzim kvůli rozšiřování židovských osad.

Hlavním tématem včerejší schůzky byla íránská jaderná dohoda, od které americký prezident Donald Trump odstoupil. K tomu Angela Merkelová řekla, že „otázka regionálního vlivu Íránu je znepokojující, a to zejména pro bezpečnost Izraele“. Podle izraelského premiéra by však Německo mělo postoj vůči Íránu přitvrdit.

The New York Times

Ny Timesautor: NY Times/kiosko.net

V Bílém domě to zase jednou vře. Jak píše deník The NY Times, prezident Donald Trump na poslední chvíli zrušil oslavu fotbalového klubu Eagles z Philadelphie, který ovládl letošní ročník Super Bowlu. Trump akci v Bílém domě plánovanou na úterý včera zrušil poté, co se většina hráčů rozhodla návštěvu bojkotovat. Podle Trumpa hráči odmítli účast kvůli tomu, že nesouhlasí s přáním Bílého domu, aby fotbalisti při národní hymně před zápasy stáli a na počest amerických vojáků se hrdě drželi za srdce. Oslava fotbalového vítězství se tak zvrtla v politickou záležitost, kterou americký prezident nerozdýchal a celou akci raději zrušil.

South China Morning Post

South China Morning Postautor: South China Morning Post/kiosko.net

Desetitisíce lidí sedících s hořícími svíčkami v rukách, aby připomněli krvavý zásah čínských bezpečnostních sil proti demonstrantům na pekingském náměstí Tchien-an-men. Tak vypadala včerejší vzpomínková akce na masakr ze 4. června roku 1989 ve Viktoriině parku v centru Hongkongu. Navzdory očekáváním se akce účastnilo asi 115 tisíc lidí, což je o pět tisíc víc než v loňském roce, pochvalují si organizátoři a vyzývají k masové účasti hlavně v příštím roce, kdy od tvrdého zásahu uplyne přesně 30 let.

The Wall Street Journal

WSJautor: WSJ/kiosko.net

Smutná fotografie jedné z desítek obětí výbuchu sopky v Guatemale je první, co čtenáře deníku The Wall Street Journal na titulní straně upoutá. Americký deník se však věnuje také kurióznímu případu pekaře a zarputilého křesťana Jacka Phillipse, který v roce 2012 odmítl gayům upéct dort na svatbu. Homosexuální pár ho proto poslal k soudu, který se postavil na jejich stranu a uvedl, že jde o protiprávní diskriminaci. Americký nejvyšší soud však v pondělí rozhodl, že jednání pekaře bylo s ohledem na jeho víru v pořádku. Rozhodnutí tak přineslo rozhřešení jedné z nejspornějších společenských otázek, která hýbe Amerikou už šest let.