Zahraniční tisk: Google v problémech, Pákistán bankrotuje a Trump zabíjí planetu

The Wall Street Journal

Google léta skrýval únik dat uživatelů ze sociální sítě Google+ a nakonec ji v pondělí raději zavřel, píše americký deník The Wall Street Journal. Přístup k datům uživatelů umožnovala od roku 2015 do března 2018 chyba v kódu. Zda došlo k jejich zneužití, ale zatím není jasné. Google se rozhodl chyby utajit, aby nepřitáhl nechtěnou pozornost úřadů a nebyl srovnáván s Facebookem, kde data o uživatelích využila firma Cambridge Analytica. Posléze se začalo diskutovat o regulaci Facebooku a Google se chtěl něčemu podobnému vyhnout.

Financial Times

List Financial Times se vedle vypnutí Google+, věnuje například tomu, že Pákistán žádá Mezinárodní měnový fond o záchrannou půjčku. Ekonomika země sice rychle roste, ale nedostává se zahraniční měny. Pákistán totiž více dováží, než vyváží. Na fond se obrátil poté, co mu odmítla za výhodných podmínek půjčit Čína a nepovedlo se mu ani získat odklad splátek za dovoz ropy ze Saúdské Arábie.

South China Morning Post

Vzestup a pád dnes už bývalého čínského šéfa mezinárodní policejní organizace Interpol Meng Chung-weje popisují hongkongské noviny South China Morning Post. Čínská média Menga oslavovala po jeho zvolení do čela Interpolu před dvěma lety, ale minulý měsíc „zmizel“ při návštěvě Číny a nakonec se v pondělí ukázalo, že je obviněn z úplatkářství a porušení stranické disciplíny. Oficiálně byl Meng normálním policistou, vlastně takových vrchním čínským dopravákem. South China Morning Post ale ukazuje na základě řídkých zmínek v čínském tisku jiného Menga. Policistu bojujícího proti terorismu i „terorismu“, tedy nepřátelům Pekingu. Úředníka, který je pilným straníkem a tvrdí, že ve všem je rozhodnutí strany na prvním místě. O to podivnější je, že je vyšetřován. South China Morning Post připomínají, že byl obviněn také z „tvrdohlavosti“ což může ukazovat, že se někdy nakonec vzepřel stranickým příkazům.

The Guardian

Byla odhalena identita druhého „turisty“, který má zřejmě na svědomí pokus o otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v anglickém Salisbury, píše britský deník The Guardian. Tentokráte jde o vojenského lékaře, opět agenta ruské vojenské rozvědky GRU. Jmenuje se Alexandr Jevgeněvič Miškin a jeho totožnost odhalil investigativní web Bellingcat. Miškin byl do roku 2014 registrován v seznamu osob v Rusku jako člověk bydlící na adrese centrály GRU. Spolu se svým kolegou z rozvědky Anatolijem Čepigou se letos v březnu pokusili Skripala otrávit jedem novičok.

The New York Times

Deník The New York Times se rozsáhle věnuje jmenování Bretta Kavanougha soudcem Nejvyššího soudu v USA. Podle listu všichni předpokládají, že jmenování soudce obviňovaného z údajného sexuálního deliktu, vládní straně vezme voliče v nadcházejících volbách. Myslí si to všichni, kromě prezidenta Donald Trumpa, uvádí ale The New York Times. Podle Trumpa to naopak může přivést k volbám jeho příznivce, konzervativní voliče, kterým se nelíbili útoky opozičních demokratů na Kavanougha.

List ale také píše o nebezpečí globálního oteplování, které bude mít podle vědců větší následky dřív, než se nadějeme. Totiž už v roce 2040, kdy téměř zmizí korály, zažijeme velké lesní požáry a nedostatek jídla. Americký prezident Donald Trump ale přesto podporuje těžbu a spalování uhlí, píše list v redakčním komentáři. Komu to není jasné, Trump miluje uhlí a uhlí zabíjí planetu.