ZAHRANIČNÍ TISK: Itálie zlobí eurozónu, turecký prezident těží z vraždy saúdského novináře

Financial Times

Itálie odmítla napomenutí Evropské komise ohledně svého rozpočtu, všímají si Financial Times. Je to poprvé od utužení rozpočtových pravidel během finanční krize, co nějaký stát eurozóny něco takového udělal. Itálie tvrdí, že jí nejde o boj s Bruselem a že její rozpočet nepředstavuje riziko pro eurozónu. Jisté to ale zdaleka není. Když Itálie oznámila odmítnutí unijních námitek a to, že trvá na vyšším schodku svého rozpočtu, zvýšilo to výnosy italských státních desetiletých dluhopisů. Zároveň ratingové agentury uvažují o snížení ratingu Itálie. Investoři zkrátka více než vysvětlením italské vlády věří posudkům z Bruselu.

The New York Times

Americký liberální deník The New York Times rozebírá další posun v případu saúdského opoziční novináře Džamála Chášukdžího, který zmizel na začátku měsíce na saúdském konzulátu v Istanbulu. Jak přiznala saúdská vláda, zemřel tam. Jak Saúdové nejdříve tvrdili, stalo se tak po potyčce s muži, kteří ho měli přesvědčit, aby se do Saúdské Arábie vrátil. Nyní ale stále více přiznávají, že šlo zkrátka o vraždu. The New York Times upozorňují na to, že saúdské komando, které na konzulátu očekávalo Chášukdžího mělo s sebou i postarší obtloustlého inženýra. Ten se pak převlékl do Chášukdžího šatů, vyšel z konzulátu a chodil po Istanbulu. Zřejmě nešlo o náhodu, dotyčný měl vytvořit dojem, že novinář z konzulátu odešel.

The Guardian

Také britský deník The Guardian se ve svém komentáři zaobírá vraždou saúdského novináře. Ovšem nikoliv samotnou vraždou, nýbrž postojem tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ten využil obratně celé aféry proti Saúdské Arábii a konkrétně proti korunnímu princi Mohamedovi bin Salmánovi, který pouštnímu království fakticky vládne. Erdogan se snaží získat pro Turecko vůdčí pozici v islámském světě a soupeří o ni mimo jiné právě se Saúdskou Arábií. Erdogan je navíc zástupcem „moderního“ politického islámu, zatímco Saúdové představují tradiční monarchii. Turecký prezident chce na svoji stranu přetáhnout spojence Saúdů Egypt a možná i další země a minimálně odstranit příliš dynamického saúdského korunního prince, dovozuje The Guardian.

The Straits Times

Singapurské noviny The Strait Times se věnují domácímu hitu, možnosti vyřídit si různé věci na úřadech prostřednictvím aplikace, do které se lze přihlásit otiskem prstu či scanováním tváře mobilem. Má to nahradit původní aplikaci s heslem, které prý lidé často zapomínali, a navíc byl systém relativně snadnou kořistí hackerů. Nový systém slouží zároveň i jako „občanka“, takže stačí mít u sebe mobil, a může být použit i k podpisu soukromých smluv. Singapur je známý svojí elektronizací státní správy, ale i sledováním svých občanů.