ZAHRANIČNÍ TISK: Kanada legalizuje marihuanu, Francie čelí povodním a Bavorsko důsledkům voleb

Převažujícím tématem pondělních zpravodajských webů a deníků jsou volby v Bavorsku, které dopadly naprosto katastrofálním způsobem pro CSU. Většina médií spekuluje především o tom, jak to ovlivní pozici Angely Merkelové. Pozoruhodná je na výsledku voleb ale ještě jiná věc, a to expanze zelených, kteří se v tradičně konzervativním Bavorsku dostali vůbec poprvé na dvouciferné číslo. Zahraniční média se ale věnují také jiným tématům: pozornost poutá legalizace marihuany v Kanadě, následky hurikánu na Floridě, jih Francie zase sužují intenzivní deště a povodně.

Tento týden ve středu si bude moct v Kanadě každý pořídit legálně marihuanu. Produkce, prodej, držení a spotřeba látky tak nebudou k dispozici pouze pro lékařské účely jako dosud. Informuje o tom německý deník Frankfurter Allgemeine s tím, že Kanada bude první velkou průmyslovou zemí, která se rozhodla marihuanu legalizovat. Například v roce 2015 utratili Kanaďané za konopí téměř šest miliard kanadských dolarů (asi sto miliard korun), tedy skoro stejně jako za víno. Nyní se v zemi otevře s látkou legální trh. Děje se tak pět let poté, co jako první země světa legalizovala marihuanu Uruguay. Rekreační užívání konopí legalizovaly také některé státy USA.

Zásadní pro rozvoj kubánské ekonomiky je cestovní ruch a zahraniční investice. Alespoň to tvrdí tamní deník Granma s tím, že jde o nejdynamičtější odvětví, jehož dynamika má zásadní dopad na celkovou ekonomickou kondici země. Vláda se proto rozhodla podpořit rozvoj zahraničních investic klíčových průmyslových podniků, ministr Alfredo López Valdés uvedl, že plán zahrnuje sedmadvacet projektů. Některé z nich jsou již ve fázi vyjednávání, konkrétně zmínil dva sektory: automobilový a elektronický průmysl.

Florida se jen pomalu vzpamatovává z následků, které po sobě minulý týden zanechal hurikán Michael. Informuje o tom New York Times, podle kterého jsou na poloostrově tisíce lidí bez elektrického proudu. Údajně jde až o 371 000 zákazníků, kteří byli podle Edison Electric Institute ještě v neděli odpoledne na Floridě, v Georgii, v Severní Karolíně a ve Virginii bez elektřiny. Nejpostiženější města zůstávají přitom ve tmě prakticky bez výjimky. V Gulf County se to týká devětadevadesáti procent zákazníků, Calhoun County osmadevadesáti procent a v Jackson County jedenadevadesáti procent domácností. Hurikán Michael Michael si vyžádal také okolo dvacetí obětí na lidských životech.

Jih Francie čelí intenzivním dešťům. Podle aktuálního vydání Le Figara mají na kontě dokonce již pět lidských životů. Deště a následné povodně nejvíce podle listu zasáhly Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales a Tarn, platí v nich stav ohrožení. Během šesti hodin místy spadl takový úhrn srážek jako za pět měsíců. Nejhůře je na tom oblast Aude z jihofrancouzského regionu Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Leží na pobřeží Středozemního moře, severně od Pyrenejí. Protéká jím stejnojmenná řeka, podle které je oblast pojmenována.

