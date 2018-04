Zahraniční tisk: Kdo rozhoduje o právu na život, britská plastová revoluce a léky jako zdroj demence

Britská média oslavují iniciativu, která by měla do roku 2025 výrazně omezit množství jednorázových plastových obalů na potravinách, které si lidé denně odnášejí domů. Věnuje se jí jak bulvár, tak seriózní tisk, stejně tak jako případu 23měsíčního chlapce, pro kterého je podle rodičů lepší žít a podle lékařů zemřít. Německo je zase na nohou kvůli narůstajícímu antisemitismu v zemi a Čína se stejně jako zbytek světa připravuje na nadcházející korejský summit. Přečtete si to nejdůležitější z dnešního zahraničního tisku ve stručném přehledu.

The Times

The Times, 26. 4. 2018

Velká Británie se chystá udeřit na zkorumpované ruské oligarchy, kteří ukrývají své jmění na ostrovech spadajících pod britské teritorium, píší The Times. Zajistit by to měly nové zákony, které se budou britští poslanci snažit prosadit už příští týden. Britské Panenské ostrovy nebo Kajmanské ostrovy se dosud bránily tomu, aby zveřejňovaly, kdo jejich daňových výhod využívá. Premiérka Theresa Mayová ale po kauze okolo otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery slibovala, že postoj k Rusku zpřísní a počítá také s novými sankcemi. Podobným krokem by podle řady britských politiků mělo být právě také odkrytí bohatství, které Rusové napojení na Kreml skrývají pod britskou vlajkou.

The Times se také věnují problematice běžných léků, které podle nové studie u stovek tisíc lidí zvyšují šanci, že onemocní demencí až o třetinu. Spojitost vědci našli u antidepresiv, lékům na poruchy močového ústrojí a pilulkám, které mají snížit rizika Parkinsovy choroby. Lékaři by proto měli být mnohem opatrnější, když tato léčiva používají. Problém navíc může nastat i při určité kombinaci pilulek.

Daily Mail

Daily Mail, 26. 4. 2018

Den, kdy se příliv opravdu obrátil – tak označuje závazek čtyřicítky britských supermarketů a výrobců potravin odstranit do roku 2025 z prodeje nepotřebný a nerecyklovatelný plast. Do dobrovolného projektu, který eliminuje obaly, jež se znovu nedají použít, se zapojují obchody jako Tesco, Marks & Spencer, Aldi, Lidl nebo Pret A Manger. Přidaly se k nim také světové značky jako Coca-Cola, Pepsico nebo Nestlé. Tazvaný „UK Plastic Pact“, v překladu Britská paktová dohoda, by se měl vztahovat na plastové krabičky s předpřipraveným jídlem, obaly od pizzy i ovoce nebo zeleniny.

Daily Mail inicitavu označuje i jako vítězství své desetileté kampaně za omezení používání plastů v běžném životě.

Die Welt

Die Welt, 26. 4. 2018

Německá média se na titulních stranách věnují hlavně včerejší demonstraci proti antisemitismu. Pod heslem Berlín nese Kippu se v hlavním městě sešly tisíce lidí, kteří se chtěli vymezit proti narůstajícím verbálním a fyzickým útokům proti židovským občanům. Deník Die Welt se ale věnuje hlavně projevu primátora Berlína Michaela Müllera, který se více než na podporu a ochranu židovské komunity zaměřil na protiimigrační rétoriku. Miller se několikrát vyhnul dotazům předsedy židovské komunity na to, co konkrétně stát může udělat proti antisemitismu a místo toho připomněl útok syrských přistěhovalců na dva Izraelce. V davu demonstrantů se potlesku nedočkal, nastalo spíše rozpačité ticho.

South China Morning Post

South China Morning Post, 26. 4. 2018

Korejský summit jako předvoj pro Trumpovu misi denuklearizace, hodnotí nadcházející jednání Severní a Jižní Koreje na nejvyšší úrovni bývalý jihokorejský ministr pro sjednocení Jeong Se-hyun v rozhovoru pro čínský deník South China Morning Post. Jihokorejský prezident Mun Če-in se podle něj bude snažit předjednat dohodu mezi Pchjongjangem a Washingtonem o zbavení se jaderného arzenálu. Kima bude přesvědčovat vizí ekonomické perspektivy, která se pro něj podle exministra stala v posledních měsících hnacím motorem pro vyjednávání.

„Korejský summit je základní stavební kámen,“ cituje bývalého minista South China Morning Post. „Trump a Kim se musí dohodnout na denuklearizaci, když se potkají, a tohle má roli přípravného jednání.“

Metro

Metro, 26. 4. 2018

Britská média poslední dny plní příběh nevyléčitelně nemocného 23měsíčního Alfieho Evanse. Tamní soud po vleklé právní bitvě rozhodl, že chlapec bude navzdory přání rodičů odpojen od přístrojů. Alfieho otec se to znovu snaží zvrátit. Zkouší, zda je možné obvinit lékaře, kteří Alfieho ošetřují, ze spiknutí a pokusu o vraždu. Trvá na tom, že jeho syn je bojovník a má právo na život.

Případ rozděluje nejen rodiče a lékaře, ale také celou společnost. Pomoc už nabídla i Itálie, která navrhla, že se Alfie může léčit na jejím území. Podle soudu ale není v nejlepším zájmu dítěte cestovat v tomto stavu do zahraničí.