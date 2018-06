ZAHRANIČNÍ TISK: Kim s Trumpem, vysoký tlak zvyšuje riziko demence a Egypt zdražuje elektřinu

The Times

tiskautor: tisk

Britský deník The Times přináší na první straně zprávu, podle které už jen zvýšený krevní tlak u pacientů významně zvyšuje možný nástup demence. List vychází ze studie European Heart Journal, které se zúčastnilo na deset tisíc ostrovních státních zaměstnanců. K podobnému závěru došla podle listu i nedávná americká studie na podobné téma.

The Tehran Times

tiskautor: tisk

Íránský list The Tehran Times přináší na první straně text s titulkem "Spojené státy zanechaly Blízký východ v chaosu". Íránští diplomaté v něm tvrdí, že Spojené státy vedené Donaldem Trumpem jsou naivní, když se domnívají, že Teherán mohou zastrašit. Článěk dále tvrdí, že v Sýrii neexistují umírnění rebelové proti vládě prezidenta Bašára Asada, které by USA mohly vyzbrojit - podle Íránu se americké dodávky vždy dostanou do rukou teroristů.

South China Morning Post

tiskautor: tisk

Čínský deník South China Morning Post si všímá nově vydaných soukromých deníků Alberta Einsteina, které si vedl během své asijské cesty. Podle komentátora této knihy se v nich slavný věděc, který je všeobecně považován za humanistu a odpůrce rasismu, nelichotivě vyjadřuje o lidech, které na kontinentě potkal. Označil je sice za "pilné", ale vyjádřil se o nich také jako o "tupých a špinavých".

Al-Ahram

tiskautor: tisk

Egyptský denk Al-Ahram přimnáší na první straně výzvu prezidenta Abdala Fattáha Sísího, který vyzval své spoluobčany, aby "vydržely" nová usporná opatření zavedená vládou. Egypt totiž zvyšuje ceny elektřiny. "Všechny výzby a problémy překonáme bez potíží, pokud Egypťané svoji trpělivostí podpoří svůj stát," konstatoval nekdější generál. V Jordánsku, které nedávno navrhlo daňovou reformu znamenající zdražení, tento krok vyvolal pouliční protesty a pád vlády.

Frankfurter Allgemeine

tiskautor: tisk

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung si všímá tlaku, který na kancléřku Angelu Merkelovou z CDU vyvíjí sesterská strana CSU, především pak ministr vnitra Horst Seehofer. Jde o oblast migrace. Poslední střet se týká Seehoferových plánů vracet hned na německých hranicích zpět běžence, kteří už byli registrováni v jiném státu EU, Švýcarsku nebo Norsku. Německé právo s takovým postupem obecně počítá, ve výjimečných humanitárních situacích se ale neuplatňuje.

The Milliyet

tiskautor: tisk

Turecký list Milliyet píše o otevření plynovodu TANAP, který přivádí do Turecka plyn z Ázerbájdžánu. Plynovod vede až na hranice s EU a je součástí širšího projektu, jehož cílem je omezit závislost starého kontinentu na ruském plynu. Zahájení provozu osobně dozorovali nejen prezidenti Turecka Recep Tayyip Erdogan a Ázerbájdžánu Ilham Alijev, ale i jejich kolegové z Ukrajiny (Petro Porošenko) a Srbska (Aleksandar Vučić). "Zahajujeme projekt, který je energetickou 'hedvábnou stezkou'," prohlásil dnes Erdogan.