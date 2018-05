ZAHRANIČNÍ TISK: Kim se chce zachránit, vrchní Ajatolláh čte americkou poštu a vězeň žádá eutanázii

Financial Times

Britské noviny Financial Times se kromě plánované schůzky Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una věnují i malajsijským volbám a izraelskému úderu na íránské cíle v Sýrii. Připomínají, že před útokem se setkal izraelský ministerský předseda Benjamin Netanjahu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rusko je spojencem syrského diktátora Bašára Asada, ale Netanjahu si, jak píší Financial Times, s Putinem „kultivuje“ dobré vztahy.

Americký list The Wall Street Journal píše o prvních sankcích, které uvalily USA na Írán poté, co americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení od jaderné dohody s touto zemí. Cílem sankcí je několik íránských firem i jednotlivců, kteří se podíleli na pašování dolarů pro Íránské revoluční gardy a íránské spojence na Blízkém východě. The Wall Street Journal ale upozorňuje na možnost zavedení amerických sankcí včetně vysokých pokut proti evropským bankám, které obchodují s Teheránem.

Včerejší The Washington Post – kvůli časovému rozdílu dnešní číslo dosud nevyšlo - se věnuje propuštění tří Američanů ze Severní Koreje. Také Íránu - Americký prezident nedávno odstoupil od jaderné dohody s Íránem, íránský nejvyšší vůdce Ajatolláh Alí Chameneí to odsoudil, ale zároveň se ukázalo, že čte i americkou diplomatickou poštu. Citoval totiž z Trumpova dopisu americkým spojencům na Blízkém východě. A The Washington Post spekuluje, jak se k němu dostal. Možná prý i přes Rusy.

List přináší i reportáž o tom, jak turisté ničí v utažském Red Fleet State Park zkamenělé stopy dinosaurů a přitom si ani neuvědomují, že páchají trestný čin. Většinou je ale nikdo nechytí a tak byli zatím obžalováni jen tři skauti a to ještě před lety.

Izraelský The Jerusalem Post přináší satelitní snímky cílů, na které v Sýrii zaútočilo izraelské letectvo. Jde o íránská zařízení, která byla podle představitelů izraelské armády zcela zničena. Zároveň upozorňuje, že Teherán má rakety, kterými může zasáhnout Izrael.

The Jerusalem Post také uvádí, že většina Izraelců nebere státní svátek Den Jeruzaléma, tedy připomínku dobytí jeho starého města Izraelem, jako skutečný svátek. Slaví ho hlavně ortodoxní Židé.

South China Morning Post komentuje plánovanou schůzku korejského vůdce Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Singapuru, jejímž výsledkem má být odstranění jaderných zbraní ze Severní Koreje. Cituje bývalého amerického diplomata, podle kterého si chce Kim Čong-un v klidu dožít jako severokorejský diktátor a tak je zřejmě ochoten změnit své chování. A podotýká, že o jednání mezi Severní Koreou a USA se zajímá také Japonsko. Nejen kvůli tomu, že ho ohrožují severokorejské jaderné rakety ale také kvůli tomu, že chce „vyřešit“ problém svých občanů unesených do Severní Koreje. Ta přiznala, že unesla 11 japonských občanů.

Indický Hindustan Times také upozorňuje na schůzku amerického prezidenta a severokorejského diktátora. Cituje přitom amerického prezidenta Trumpa, který věří, že severokorejský diktátor konečně přivede svoji zemi „do reálného světa“.

Hindustan Times upozorňují na případ gangstera, který žádá ve vězení v Bombaji o eutanázii. Je totiž ochrnutý na půl těla a má prý deprese. O eutanázii žádá poté, co ho soud odmítl propustit z vězení ze zdravotních důvodů. 34letý profesionální zločinec je v kriminále kvůli vraždě dvou lidí, ke které se přiznal.

Web katarské televizní stanice Al-Jazeera se obsáhle věnuje konfliktu mezi Íránem a Izraelem v Sýrii. Podle Al-Jazeery šlo především o to ukázat svaly, ale na rozdíl od mnoha jiných médií, Al-Jazeera předpokládá další ozbrojené srážky mezi Izraelem a Íránem a jeho spojenci v příštích týdnech a měsících. A to jak v Sýrii, tak izraelských Golanských výšinách. Al-Jazeera se dále věnuje případu Núry Husejnové, která byla v Súdánu odsouzena k trestu smrti za vraždu svého manžela. Husejnovou její manžel znásilnil za pomoci svých příbuzných. Husejnová byla totiž provdána násilím a od manžela uprchla. Její vlastní otec jí ale nakonec vylákal zpět do manželova domu, tam došlo ke znásilnění a následné vraždě manžela.