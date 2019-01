ZAHRANIČNÍ TISK: Kim varuje Trumpa a Británie kasíruje zachráněné dívky

Severokorejský vůdce Kim Čong-un ve svém novoročním projevu varoval Spojené státy před sebestřednou politickou. Británie zase podle deníku The Times zachráněným dívkám, které měly podstoupit nucené sňatky, vystavuje vysoké účty. Co dalšího přináší dnešní zahraniční noviny?

Americký deník řeší novoroční projev severokorejského vůdce Kim Čong-una. Ten ve své řeči zmínil, že by denuklearizace probíhala nepochybně rychleji, pokud by USA upustily od sankcí. Dále také řekl, že pokud Spojené státy nebudou respektovat požadavky KLDR, mohl by se režim kvůli zachování vlastní suverenity vydat „novou cestou“.

Britský deník se vrací k událostem kolem silvestrovského útoku v Manchesteru. Právě na tamním nádraží 25letý útočník pobodal tři osoby. Policie muže, který ještě před svým zatčením stačil zkritizovat vojenské aktivity Velké Británie, zneškodnila během několika minut a nyní zůstává ve vazbě.

Prestižní britský deník na své titulce řeší problematiku mladých žen a dívek, které jsou svými vlastními rodinami ze Spojeného království vysílány zpět do domovských zemí, kde jsou nucené uzavírat domluvené sňatky. Pokud se britským úřadům pořadí dívky dostat zpět, například v roce 2016 se tomu tak stalo hned v 55 případech, vystaví jim tučné účty, na které mladé ženy nemají prostředky.

Australský deník na titulní straně kritizuje systém odškodňování obětí sexuálního násilí. Stát obětem v rámci speciálního programu nabídl 4 miliardy dolarů. Zatím ale odškodnil pouze 28 lidí, o kompenzaci se jich přitom přihlásilo 2335. Stát chce touto cestou pomoci obětem, které se například kvůli psychickému stavu nechtějí soudit. Zároveň ale nabízí mnohem menší částky, než jakých by se lidé domohli u soudů.

Jihoafrický plátek počítá škody po bleskových povodních, které udeřily jižně od Johannesburgu. Voda s sebou vzala nejen obvodové zdi nebo asfalt. Během prudkého deště ale také utonulo novorozeně, další topící se děti se místním podařilo zachránit. Podle meteorologů ale ničivý déšť neustane. Do konce týdne by se s výraznými srážkami měla potýkat oblast kolem Pretorie.