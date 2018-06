ZAHRANIČNÍ TISK: Konec americké nadvlády nad světem vyvolává obavy

Frankfurter Allgemeine

Přední německý deník se vrací ke sporům mezi německou kancléřkou Angelou Merkelovou a ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Ten kancléřce vyčítá, že nechce vracet od německých hranic uprchlíky, kteří byli registrováni v jiných zemích. Seehofer dokonce prohlásil, že s Merkelovou „už není schopen dále pracovat“.

Německý ministr vnitra se v současnosti brání tím, že ministr vnitra má plnou právo odmítat návrhy, které mohou ohrozit bezpečnost občanů. A možnost pouštět do Německa uprchlíky, kteří byli registrováni v jiné zemi, za takové nebezpečí považuje. Migrace podle něj zastihla Evropu totálně nepřipravenou, což Němci podle Seehofera pociťují každý den. Není tak vůbec vyloučeno, že současný spor skončí odchodem kancléřky.

New York Times

Zástupkyně šéfa Mezinárodního institutu pro strategická studia se na titulní stránce deníku New York Times zamýšlí nad koncem americké nadvlády nad světem. Podle ní jde rovněž o konec liberálního řádu, který USA prosadily po 2. světové válce, a jenž udělal ze světa bezpečnější místo. Konec americké nadvlády Schakeová dává do souvislosti s děním na posledním summitu G7 a se summitem mezi KLDR a USA.

Na summitu G7 americký prezident Donald Trump pozurážel část osazenstva včetně kanadského premiéra, a na summitu s KLDR zase bez konzultace se spojenci přislíbil možnost stažení amerických vojsk z Korejského poloostrova. Podle Schakeové lze takovou americkou zahraniční politiku označit jako „We are America, bitch!“, což nepochybně nepotřebuje překlad.

Schakeová ovšem varuje, že Trumpova politika je v přísném rozporu s důvody, kvůli nimž Američané bojovali v obou světových válkách. Chtěli tehdy vytvořit stabilní globální systém, který by chránil i je samotné. To se jim podařilo a několik desítek let o něj náležitě pečovaly. Pokud jej ovšem Trump nechá rozpadnout, USA se ocitnou v nebezpečí stejně jako zbytek svět a vybudování nového systému bude dražší než kdykoliv v historii.

Financial Times

Převážně byznysový deník upozorňuje na neobvyklý vývoj na Korejském poloostrově. Po summitu mezi USA a KLDR, který vedl ke zklidnění situace mezi jihem a severem poloostrova, se Soul zaměřil na nového nepřítele. Tím jsou poněkud překvapivě Japonci.

Zatímco dosud Jihokorejci cvičili především na případný útok ze severu, nyní se budou chystat na případný útok z Japonska. Mezi oběma zeměmi sice existují historické spory, ale situace nikdy nezašla tak daleko, že by si žádala demonstraci vojenské síly.