ZAHRANIČNÍ TISK: Madurův triumf, americké selhání a nový britský navigační systém

Financial Times

Velká Británie by mohla spustit výběrová řízení pro části vlastního satelitního navigačního systému už do konce letošního roku. Podle pondělního vydání deníku Financial Times ostrovní království doufá, že by celý projekt mohla vyvíjet ve spolupráci s Austrálií, případně i s dalšími stát.

Projekt navigačního systému Velké Británie dostává jasnější kontury poté, co Evropská unie v rámci brexitových rozhovorů odmítla s ostrovní zemí sdílet některé části vlastního navigačního systému Galileo. Britské ministerstvo obrany tak v pondělí ohlásí navýšení prostředků pro vývoj vlastního systému a doufá, že kromě Austrálie se mu podaří v tomto ohledu navázat spolupráci i s Novým Zélandem, Spojenými státy a Kanadou, informují Financial Times.

South China Morning Post

Obě země se přitom válce snaží zuby nehty vyhnout. Podle sobotního společného prohlášení se Čína zavázala, že „podstatně zvýší“ dovoz amerických zemědělských a energetických produktů, což by mělo pomoci narovnat výrazný obchodní deficit, kterého Spojené státy ve svém zahraničním obchodu s Říší středu dosahují.

Iran Daily

Americká snaha izolovat Írán selhala, uvedl podle deníku Iran Daily íránský prezident Hasan Rúhání. Poznámka přichází necelé dva týdny poté, co americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení Spojených států od multilaterální jaderné dohody z roku 2015. „Naše zahraniční politika byla úspěšná, překonali jsme první velké spiknutí,“ uvedl Rúhání. „Americká administrativa si přeje izolovaný Írán, ale dosáhla opačného výsledku,“ cituje deník prezidenta.

Íránský politický lídr argumentuje, že „přední evropské země, Rusko, Čína a další významné světové mocnosti“ považují Trumpovo odstoupení od jaderné dohody porušení mezinárodního práva a hrozbu pro světový mír. „A to je pro nás vítězství,“ dodává Rúhání.

The Guardian

Stále více bezdomovců v Anglii a Walesu čelí vysokým pokutám či vězení jen kvůli tomu, že žebrají a že nemají kde přespat. Deník Guardian ve svém pondělním vydání tvrdí, že stovky lidí jsou takto postihovány a to navzdory tomu, že ministerstvo vnitra na začátku roku zaktualizovalo směrnice, jak by policie měla v podobných případech postupovat.

Právní experti, charity a aktivisté současný postup represivních složek kritizují; argumentují, že tito lidé jsou postihováni jen za to, že jsou chudí.

Jádro sporu je, že mnoho britských samospráv má ve svých vyhláškách ochranu veřejného prostranství, ve které omezují možnosti bezdomovců na žebrotu v centrech měst. Těm tak za porušení těchto směrnic hrozí pokuta zprvu 100 liber, při opakovaném porušení pak až 1000 liber a v extrémních případech i pětileté vězení.

El Comercio

El Comercioautor: http://en.kiosko.net/ / El Comercio Znovu Maduro. Titulní strana peruánského deníku El Comercio informuje o znovuzvolení venezuelského prezidenta Nicolase Madura na dalších šest let. Podle předsedkyně volební komise Tibisay Lucerny získala staronová hlava země 67.7 procenta hlasů, do volební urny tak lístek s Madurovým jménem vhodilo 5.8 milionu Venezuelanů.

Madurův hlavní protivník Henri Falcón, který získal 21.2 procenta hlasů, vyzval k ignorování výsledků a opakování voleb.