ZAHRANIČNÍ TISK: Mayová čelí spiknutí a v USA se rozbíhá šetření sexuálního zneužívání dětí kněžími

The Times

Revolta proti britské premiérce Therese Mayové uvnitř její Konzervativní strany sílí. Důvodem rozčílení konzervativců se staly slova Mayové, která během summitu v Bruselu připustila, že by mohlo být prodlouženo přechodné období po brexitu. To se nelíbí jak zastáncům tvrdého, tak i měkkého brexitu. Deník The Times proto píše, že konzervativní poslanci ztrácí v premiérce důvěru a plánují proti ní spiknutí. V jeho čele má být bývalý ministr pro brexit David Davis, který včera vyzval ministry ke změně směru při vyjednávání o brexitu. Mayová tak čelí „nejnebezpečnějšímu týdnu jejího premiérství“, píše britský deník.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Evropská komise zřejmě odmítne italský návrh rozpočtu, který počítá se zavedením základního příjmu pro chudé nebo snížením věku pro odchod do důchodu a jehož plánovaný schodek 2,4 procenta HDP je třikrát větší než plán předchozí vlády v Římě. Podle Informací FAZ by mělo rozhodnutí Komise padnout v úterý a Itálie ho může zvrátit, pokud do pondělí návrh rozpočtu změní. To je však velmi nepravděpodobné – vláda složená z Hnutí pěti hvězd a Ligy totiž hodlá své rozpočtové plány prosadit i navzdory Bruselu. Návrh rozpočtu Itálie, která je druhou nejzadluženější zemí eurozóny, však podle evropských představitelů odporuje unijním pravidlům.

The Guardian

Britské společnosti, které mají na starost recyklaci odpadu, čelí podezření z rozsáhlého zneužívání britského systému pro vývoz odpadu. Britská Agentura pro životní prostředí proto zřídila zvláštní tým vyšetřovatelů, kteří mají podvodům přijít na kloub. Jak se totiž zdá, na systému vývozu odpadu těží hlavně organizované zločinecké skupiny, které ho ve velkém zneužívají. Podle britského deníku The Guradian navíc Británii hrozí, že země, kam Spojené království odpad vyváží, britským lodím brzy zavřou dveře.

The New York Times

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování římsko-katolické diecéze v Pensylvánii, která čelí obvinění, že po desetiletí tajila rozsáhlé případy sexuální zneužívání. Rozhodnutí přichází dva měsíce poté, co kancelář generálního prokurátora v Pensylvánii vydala výbušnou zprávu, podle které bylo v tomto americkém státě během posledních 70 let zneužito neméně 1000 dětí asi třemi sty kněžími. Podle New York Times to je první případ federálního vyšetřování problémů týkajících se sexuálního zneužívání. „Vzhledem k hrozivému zneužívání, které je podrobně popsáno ve zprávě velké poroty, není toto předvolání žádným překvapením,“ uvedla v prohlášení diecéze s Greensburgu s tím, že přeživší a veřejnost musí mít důkazy, že děti budou v bezpečí.

The Australian

Australská námořní fregata vybavená naváděnými střelami otestovala nervy Čínské lidové republiky, píše list The Australian. Podle australského deníku projela loď královského námořnictva koncem září Tchajwanskou úžinou a to krátce poté, co Čína ve stejném místě zabránila průplavu dvěma lodím amerického námořnictva. Spojené státy proto krok Austrálie vnímají jako důkaz, že jejich spojenci stojí za administrativou Donalda Trumpa v boji proti čínské expanzi v Asii a Tichomoří.