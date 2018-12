ZAHRANIČNÍ TISK: Město, které nikdo nechce a trocha čínského vydírání

Financial Times

Deník Financial Times píše o tom, že britská premiérka Theresa Mayová se brzy může dočkat svého odvolání z funkce. Podpisy pro zahájení hlasování o vyslovení nedůvěry vládě v parlamentu prý sbírají poslanci její vlastní strany a už jich mají dost. Hlasování by prý mohlo proběhnout dříve, než se Mayové případně podaří vyjednat změnu současné dohody o Brexitu, tedy vystoupení Velké Británie z EU. (Pozn. red. O vyslovení nedůvěry budou konzervativci hlasovat dnes večer).

Noviny také uvádějí, že nové město Neom, které mělo vyrůst v Saúdské Arábii zřejmě jen tak nevznikne. Saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán, který za ním stojí, přiznal, že do něj nikdo nechce investovat. Kvůli údajnému leč téměř jistému spojení Mohammeda bin Salmána s vraždou novináře Džamála Chášakdžího a z toho plynoucího dočasného stažení západních investorů. Je to rána plánům korunního prince na proměnu saúdskoarabské ekonomiky závislé na vývozu ropy na hospodářství založené na jiných odvětvích. Financial Times ale naznačují, že tyto plány byly minimálně změněny už loni, dávno před vraždou Chášakdžího.

Americké noviny The Wall Stret Journal se věnují včerejší střelbě ve francouzském Štrasburku. Útočník zastřelil tři lidi u vánočního trhu trhu a pak uprchl. The Wall Street Journal připomíná předchozí útoky teroristů ve Francii za poslední léta a také to, že momentálně největším problémem francouzské vlády je protestní hnutí takzvaných žlutých vest požadujících nižší daně a vyšší příjmy. Momentální ústupky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jim totiž nestačí.

Krádež dat z hotelového řetězce Marriott byla dílem čínských špionů, píše americký deník The New York Times. V průběhu čtyř let se z počítačů Marriottu ztratily tisíce údajů včetně čísel pasů. Jde o součást snahy čínských tajných služeb vybudovat si databázi amerických vládních zaměstnanců a dalších osob, které se pak mohou stát potenciálním cílem čínské tajné služby. Číňané pronikli do amerického federálního úřadu Office of Personal Management, kde získali údaje o lidech, kteří mají bezpečnostní prověrku. Další údaje získali průnikem do databází zdravotních pojišťoven. Teď navíc mají údaje o cestovních zvycích některých osob a jejich výdajích. Celkově je to podle odborníků skvělý základ pro získávání špionů. Americký prezident Donald Trump prý teď chce podle The New York Times odtajnit zprávy o tom, co Číňané dělají. Může to ovšem dále poškodit už tak napjaté vztahy USA s Pekingem.

Hongkongský deníkt South China Morning Post potvrzuje, že za pondělním zadržením bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga v Číně stojí tamní ministerstvo tamní bezpečnosti. Zároveň uvádí, že šlo o odplatu za zatčení Meng Wan-čouové, finanční ředitelky kanadské pobočky čínské telekomunikační firmy Huawei. A zároveň mělo jít o výstrahu před dalšími kanadskými akcemi. Meng pak byla propuštěna na kauci. Zadržena byla původně na žádost Spojených států, které podezřívají Huawei z porušení protiíránských sankcí. Huwei je podezřívána z napojení na čínský stát a bezpečnostní služby. Huwei to popírá a firma poukazuje na to, že pro to neexistuje žádný důkaz.