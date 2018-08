ZAHRANIČNÍ TISK: Na jednání o brexitu si smlsli špioni a německé školství brzdí děti cizinců

Daily Telegraph

autor: Kiosko.net/Daily Telegraph

V Bruselu tento týden pokračuje vyjednávání o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, ke kterému má dojít v březnu příštího roku. A zatímco se část evropských lídrů obává, že rozhovory mohou skončit i chaotickým odchodem bez dohody, unijní vyjednavači řeší další problém – podezírají britské tajné agenty, že rozhovory o brexitu odposlouchávají. Zprávu přináší britský deník Daily Telegraph s odkazem na vysoce postavený bruselský zdroj. Podezření podle něj vyjednavači získali poté, co Spojené království údajně získalo „během několika hodin“ tajné dokumenty, které byly prezentovány na setkání představitelů EU minulý měsíc.

The Guradian

autor: Kiosko.net/Guardian

„Nechceme být nájemníky ve vlastní zemi,“ prohlásil novozélandský ministr financí David Parker, který chce prosadit zákon zakazující prodej domů zahraničním kupcům. Bydlení by se tak mělo stát pro místní obyvatele dostupnějším a nabídka nemovitostí by se tím pádem i zvýšila. „Myslíme si, že by se novozélandský trh s domy a farmami měl řídit podle kupců ze Zélandu, a ne podle těch ze zahraničí,“ vysvětlil Parker pro britský deník The Guardian s tím, že se nesmí stávat, aby byli při nákupu nemovitostí Novozélanďané, kteří zde platí daně a mají tu své rodiny, předběhnuti bohatšími lidmi ze zámoří.

Die Welt

autor: Kiosko.net/Die Welt

Kvalita vzdělávání v Německu se zhoršila. Vyplývá to ze středečního průzkumu německé Iniciativy za nové sociálně-tržní hospodářství (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft – INSM), podle které úroveň vzdělávání poklesla téměř ve všech federálních státech. Průzkum se podle listu Die Welt zaměřoval na celkem 93 kategorií, jako je například míra předčasného ukončení školy, výsledky srovnávacích zkoušek žáků a studentů nebo počet dětí, které musely opakovat ročník. V porovnání s loňskem se zlepšil pouze Berlín a Šlesvicko-Holštýnsko, všechny ostatní se zhoršily.

Učitelé připisují propad školství většímu počtu cizinců v Německu. „Pokud je podíl dětí, které mluví německy špatně nebo vůbec, příliš vysoký, vede to k masivnímu propadu,“ vysvětluje předseda německé asociace učitelů s tím, že učitelé nezvládají reagovat na různé potřeby dětí, a jejich počet by měl být vyšší.

The New York Times

autor: Kiosko.net/NY Times

Asi 72 tisíc Američanů v loňském roce zemřelo na předávkování drogami. To je o 10 procent víc než v roce předešlém, píše list The New York Times s odvoláním na americké Centrum pro kontrolu nemocí. Rekordní počet lidí, kteří loni ve Spojených státech zemřeli na následky předávkování drogami, tak překonal počet obětí nemoci HIV, autonehod nebo zastřelení. Podle analytiků jsou důvody nárůstu dva – stále víc Američanů užívá opiáty a drogy se stávají více nebezpečné. Právě druhý faktor je však podle listu s největší pravděpodobností hlavním důvodem, proč počet předávkování v USA roste.

The Tehran Times

autor: Kiosko.net/Tehran Times

Íránský prezident Hasan Rúhání si před vládou pochvaloval podpis úmluvy o statusu Kaspického moře, kterou o víkendu stvrdili zástupci Ruska, Íránu, Kazachstánu, Turkmenistánu a Ázerbájdžánu a která má největší jezero na světě rozdělit mezi sféru vlivu těchto pěti zemí. Podle slov Rúháního dala dohoda stopku Severoatlantické alianci, která má zájem o přítomnost v kaspickém moři. „Amerika s NATO plánovaly svou přítomnost na kaspickém pobřeží, aby zde rozmístily své síly. Na základě této dohody je však budování vojenských základen a přítomnost cizích plavidel v Kaspickém moři zakázaná,“ uvedl před íránskou vládou prezident.