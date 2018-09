ZAHRANIČNÍ TISK: Němci se ženili pod Hitlerovým zvonem a čtyřem pětinám Britů hrozí předčasná smrt

Independent

autor: Kiosko.net/Independent

Postoj části Britů, kteří před dvěma lety hlasovali pro odchod Spojeného království z Evropské unie, se začíná měnit. Ukazuje to průzkum mezi víc než 15 tisíci respondenty provedený společností YouGov, na který upozorňuje britský deník Idependent. Podle něj by víc než 2,6 milionu Britů dnes brexit nepodpořilo a naopak by chtěli zůstat v EU. Pokud by tito lidé v roce 2016 hlasovali proti brexitu, Británie by podle deníku v evropském bloku zůstala. Důvodem změny postoje části britské populace je sílící riziko odchodu Spojeného království bez uzavření dohody s Bruselem, o kterém se v posledních týdnech hovoří stále častěji a které by mohlo přinést závažné negativní důsledky.

Die Welt

autor: Kiosko.net/Die Welt

Dvě mládežnické organizace protiimigrační strany Alternativa pro Německo se dostaly do hledáčku německých úřadů – konkrétně Spolkového úřadu na ochranu ústavy. Podle některých politiků se totiž organizace, jako je Mladá Alternativa, „staví proti liberálně demokratické ústavě Spolkové republiky Německo“. Vedení dvou spolkových zemí – Dolní Sasko a Brémy – proto chce mládežnické organizace rozpustit, píše německý list Die Welt. „Mladá Alternativa představuje světonázor, na základě kterého jsou menšiny jako uprchlíci nebo homosexuálové systematicky znehodnocovány a hanobeny,“ tvrdí ministr vnitra Dolního Saska Boris Pistorius, který akce mladých členů AfD sleduje a chce proti nim zapojit i německou zpravodajskou službu.

The Guardian

autor: Kiosko.net/The Guardian

Čtyřem z pěti dospělých lidí ve Velké Británii hrozí kvůli nezdravému životnímu stylu předčasná smrt. Píše to deník The Guardian s odkazem na novou lékařskou studii. Podle ní stav srdce u čtyř pětin (78 %) Britů neodpovídá jejich věku – jejich srdce tak jsou „starší“, než jsou oni sami. Lékaři označují výsledky za alarmující a vyzývají lidi, aby se vzdali nezdravého životního stylu, přestali kouřit, zdravěji jedli, víc cvičili a pozorněji sledovali své zdraví, a snížili tak riziko infarktu nebo mrtvice. „Jsou to opravdu znepokojující čísla, která u mnohých vzbudí velké obavy,“ říká profesorka Helen Stokes-Lampardová.

Iran Daily

autor: Kiosko.net/Iran Daily

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf v pondělí potvrdil, že Írán bude v poválečném období stát za syrským režimem, stejně jako během osm let trvající syrské války. Včera ro řekl během setkání se syrským premiérem v Damašku, kde zároveň potvrdil, že se Írán zapojí do poválečné obnovy zdemolované Sýrie. „Jako strategický spojenec je islámská republika ochotná podílet se na rekonstrukci Sýrie,“ uvedl Zaríf s tím, že íránský viceprezident by měl v co nejbližší době přijet do Sýrie a podepsat zde „komplexní a dlouhodobou“ smlouvu o hospodářské spolupráci.

The New York Times

autor: Kiosko.net/NY Times

Mezinárodní vydání amerického deníku The NY Times přináší reportáž z malé německé vesnice Herxheim, která se dostala do povědomí veřejnosti díky kostelnímu „Hitlerovu znovu“ se svastikou. Tu loni objevila místní učitelka v důchodu Sigrid Petersová, která v místním kostele hrála na varhany – od té doby s hraním v kostele přestala. „Lidé se zde ženili pod svastikou a ani o tom nevěděli,“ říká pro NY Times Petersová. Po jejím objevu mnozí Němci nebo židovské organizace požadovali, aby byl zvon s nápisem „Vše pro vlast – Adolf Hitler“ sundán, zůstává tu ale dodnes. Místní totiž rozhodli o tom, že zvon zavěšený do věže kostela v roce 1934 zůstane na místě jako historická památka.