ZAHRANIČNÍ TISK: Německu dochází vakcína proti chřipce a USA se dál přátelí se Saúdskou Arábií

The Times: Trump se zastal Saúdské Arábie

Naše dobré vztahy se Saúdskou Arábií budou navzdory vraždě novináře pokračovat. Je to spolehlivý spojenec. Asi tak by se dalo shrnout vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, jež poutá pozornost prakticky všech zahraničních novin. Nejen deník The Times si v této souvislosti všímá, kterak Trumpa připustil, že korunní princ Saúdské Arábie mohl „velmi dobře“ vědět o plánované vraždě Džamála Chášukdžího. „Možná věděl, možná nevěděl. Možná nikdy nebudeme znát všechna fakta týkající se této vraždy,“ dodal nicméně americký prezident. V prohlášení současně uvedl, že za všechny problémy v regionu včetně jemenského konfliktu může Írán.



Frankfurter Allgemeine: Německu dochází vakcína proti chřipce

S příchodem sychravého počasí stoupá počet lidí, kteří se chtějí nechat očkovat proti chřipce. Týká se to prakticky všech vyspělých zemí. Podle zjištění Frankfurter Allgemeine je ale v Německu nedostatek vakcíny. Lidé, kteří se nestihli nechat očkovat, tak možná vyjdou naprázdno. „ S ohledem na vysokou poptávku má mnoho regionů nedostatek očkovacích látek proti chřipce,“ informuje deník s tím, že například v Sársku už nikdo nemůže počítat s tím, že vakcínu dostane. Nedostatek vakcíny hlásí také další federální státy, mimo jiné třeba je Sasko, Dolní Sasko nebo Hesensko.



USA Today: Zničující důsledky kalifornského požáru

Již dva týdny čelí sever Kalifornie zničujícímu požáru, který je znám jako Camp Fire. Deník USA Today v této souvislosti přišel s pozoruhodnými čísly, letošní katastrofu a její důsledky porovnává s historicky nejničivějšími přírodními katastrofami. Tak třeba: za pouhé dva týdny oheň zabil téměř třikrát více lidí než pětaosmdesát let starý požár. Úřady již potvrdily 81 obětí požáru, oheň spálil celkem 12 637 obytných domů, 483 podniků a k tomu dalších 3 718 přístřešků a rozličných budov. Celkem má podle zjištění listu na svědomí více než sedmnáct tisíc objektů. Navíc ohroženo je v danou chvíli dalších téměř 5 100 domů, podniků a dalších budov.



El País: Airbnb stáhne nabídky na ubytování v židovských osadách