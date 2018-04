Zahraniční tisk: Nezdravé hubnutí, varování Clintonové a snahy naklonit si chudé Venezuelany

Daily Telegraph (Velká Británie)

Lidé nad šedesát let, kteří náhle zhubnou, by měli být neprodleně vyšetřeni. Píše to dnešní vydání listu Daily Telegraph a dodává, že ztráta váhy vede u mužů v jednom ze sedmi případů k rakovině. Výzkum Oxfordské univerzity zjistil, že hubnutí je příznakem až deseti typů tohoto onemocnění. Deník připomíná, že Británie zaostává ve srovnání se světem a v mezinárodním žebříčku monitorujícím míru přežití při sedmi nejzávažnějších typech rakoviny se propadla až do druhé poloviny.

Financial Times (Velká Británie)

Ekonomický deník Financial Times si všímá problémů šéfa Deutche Bank Paula Achleitnera poté, co se zbavil výkonného ředitele společnosti Johna Cryana. Akcie banky sice v pondělí rostly, ale investoři a analytici zesílili tlak na Achleitnera. Toho minulý týden kritizovala také dozorčí rada. Nelíbilo se jí, že v představenstvu společnosti nejsou žádní zástupci německého průmyslu, a to navzdory strategii banky zdůraznit domácí trh. Tlak by měl podle zdrojů Financial Times vést až k Achleitnerovu odvolání.

The Guardian (Velká Británie)

Britský list The Guardian citoval slova neúspěšné prezidentské kandidátky v amerických volbách Hillary Clintonové. Ta prohlásila, že na Británii může při vyjednávání o brexitu dopadnout těžká a neúprosná ruka historie, pokud zavede pevné hranice Severního Irska s Irskem a podkope tím tak mír na ostrově. Severoirská hranice je ožehavým bodem vyjednávání. Region dříve sužovaly boje mezi oběma znesvářenými stranami. V roce 1998 situaci uklidnila tzv. Velkopáteční dohoda.

The Star (JAR)

Příběhy lidí po tragickém zřícení zdi v jihoafrickém Johannesburgu přináší tamní list The Star. Do titulku si zvolil vyprávění matky, která popsala poslední slova svého syna. Ten jí děkoval za dobré jídlo a řekl, že si půjde hrát. Desetiletý chlapec se následně stal jednou ze tří obětí incidentu. I další dvě oběti byly děti. Tomu nejmladšímu byly pouhé tři roky.

Teheran Times (Írán)

Íránský list Teheran Times v jednom ze svých textů na titulní straně přináší výrok duchovního vůdce země Ajatolláha Chameneího, že by lidé neměli být pronásledováni a obviňováni kvůli jejich aktivitě na sociálních sítích a jejich osobní údaje by měly zůstat soukromé. Írán nedávno představil vlastní chatovací aplikaci, která má nahradit v zemi populární síť Telegram. Jedním z důvodů byla právě bezpečnost. Ajatolláh si pochvaloval, že domácí aplikace jsou v zemi čím dál populárnější.

Últimas Noticias (Venezuela)

Venezuelské noviny si všímají plánu prezidenta Nicholase Madura na rozdání 44 tisíc hektarů půdy místním rolníkům. Ty mají legálně obdržet 18. dubna. Vláda v následujícím období rozdělí celkem šest milionů hektarů půdy. Maduro si tak snaží naklonit přízeň veřejnosti ve zbídačené zemi, kterou zmítá chudoba. Novináři a humanitární organizace přinášejí příběhy, jak matky musejí opouštět své děti, jelikož nemají na jejich obživu. Proč s krokem Maduro přichází nyní? Už 20. května ho čekají prezidentské volby, v nichž by podle průzkumů nemusel mandát obhájit.