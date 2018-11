ZAHRANIČNÍ TISK: Ničivé požáry v Kalifornii mají desítky mrtvých, muži přemýšlí jinak než ženy

Desítky mrtvých, statisíce evakuovaných. Taková je bilance ničivých požárů v Kalifornii. Věnují se jim převážně americká média, která přináší příběhy zasažených lidí. Britské The Times zase řeší studii, která se věnuje rozdílům mezi pohlavími. Co dalšího píše dnešní zahraniční tisk?

New York Times

Americký deník New York Times rozebírá masivní lesní požáry v Kalifornii. Ty zatím odneslo životem 44 lidí. Další obyvatele připravily o střechu nad hlavou. Shořely i domy řady celebrit. Statisíce lidí se musely z postižených oblastí evakuovat. New York Times popisují příběhy několika obyvatel města Paradise, které takřka celé lehlo popelem. „Myslela jsem, že zemřu v tavícím se plastu. Je to totálně traumatické. Když zavřu oči, vidím oheň,“ komentoval katastrofu jeden z přeživších Allyn Pierce.

The Times

Britský list The Times se kromě dalších informací o brexitu věnuje také největší světové studii vědců ohledně rozdílů mezi pohlavími. Práce mimo jiné potvrdila, že ženy a muži skutečně o věcech přemýšlí odlišným způsobem. Vědci z Cambridge University mluvili s více než 650 tisíci lidmi. Zjistili například, že mužské mozky jsou více systematické, zatímco ženy se daleko častěji zaměřují na pocity. Tyto teorie byly dosud kontroverzní a považované za neurosexismus.

Iran Daily

Íránský deník Iran Daily se opět informuje o třenicích mezi Teheránem a Spojenými státy. Íránské ozbrojené síly se v pondělí zavázaly chránit ropné tankery země před možnými hrozbami po tom, co Spojené státy řekly, že lodě by neměly mít možnost nikam zakotvit. Krok navázal na výzvu z Washingtonu, aby íránští obchodní partneři zvážili, zda budou i nadále nakupovat ropu z islámské země. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa minulé pondělí obnovila sankce na iránský ropný, lodní a bankovní průmysl.

Daily Telegraph

Australský Daily Telegraph přináší rozhovor s vicepremiérem provincie Nový Jižní Wales Johnem Barilarem. Ten mluví o zhrubnutí australské politiky. Jeho kolegové podle něj chtěli využít jeho nedávno odhalené rakoviny, aby jej vystřídali na čele strany. V Austrálii přitom zrovna probíhá debata o zlepšování politické kultury, kterou započal nový šéf lídr opozice v provincii Michael Daley.