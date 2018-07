ZAHRANIČNÍ TISK: Novodobý Titanic, mrazivý obrázek Turecka a Mayová straší dovolenkáře

Noviny by bez Donalda Trumpa možná byly poloprázdné. I dnes titulní strany světových deníků ve velkém reflektují jeho poslední kroky a protichůdná vyjádření. Jiné se vracejí do nedávné minulosti, jako třeba Tne New York Times, které připomínají příběh jedné z mnoha rodin, na něž dopadla Trumpova tvrdá protiimigrační politika. Co dalšího se píše ve světě? Čtěte pravidelný přehled.

The Times

autor: Kiosko.net/The Times

Britská premiérka Theresa Mayová hasí průšvihy kolem blížícího se brexitu na několika frontách zároveň, takže si pomáhá, jak se dá. Britské Timesy informují, že ministerská předsedkyně hodlá Brity ještě v průběhu léta opakovaně varovat, co se na ně vlastně řítí. Spotřebitelé a firmy se mají dočkat série "balíčků" ve kterých jim vláda poradí, jak se připravit na bolestivý odchod z EU, pokud by skutečně došlo na obávanou možnost, že se tak stane bez řádné dohody s Bruselem. Varianta tzv. divokého brexitu je přitom stále reálnější s ohledem na to, jak Londýn tápe a nedokáže najít vlastní jednotnou pozici. Brity tak nejspíš čeká nepěkné čtení třeba při cestách na dovolenou do dalších států EU, kdy si mnoho z nich dost možná uvědomí skutečnou cenu brexitu.

The New York Times

autor: Kiosko.net/The New York Times

List přináší na titulní straně svého mezinárodního vydání příběh rodiny rozdělené při přechodu hranice z Mexika do USA. Americké úřady matku s dítětem z Guatemaly jako mnoho jiných zadržely a dál postupovaly nekompromisně, jak nařizovala tehdy uplatňovaná politika nulové tolerance prezidenta Donalda Trumpa. Žena skončila v detenčním centru, kde jí nezbývalo, než se obávat, že svoji dceru už nikdy neuvidí. Ta mezitím trávila čas u pěstounů v Michiganu. Tentokrát to ale mělo relativně šťastný konec.

"Nikdy nás nenapadlo, že budeme uvězněny a že mi seberou dceru," popisuje zpětně 35letá matka, která už je zpět v Guatemale, kam ji Američané spolu s dalšími 12 rodinami deportovali namísto dalšího zadržování. A dodává, že na rozdíl od jiných, ona už nic podobného znovu riskovat nebude: "Bylo to poprvé a naposledy." Deník spolu s tím připomíná nechvalně známé číslo: Trumpova administrativa stihla za pár týdnů v květnu a červnu oddělit od rodin migrantů přes tři tisíce dětí, než kontroverzní praxi po nátlaku zrušila. Zůstaly ale minimálně desítky případů, kdy už se rodiče malých dětí nepodařilo najít.

The Economist

autor: Kiosko.net/The Economist

Týdeník na obálce naznačuje vážné potíže Světové obchodní organizace a titulkem "Plán na záchranu WTO" dává najevo, že s globální institucí stále ještě počítá. Situace ale není nijak růžová. Jak magazín v textu konstatuje, WTO je vydána na milost rozhodnutím z Washingtonu a zhrozeně stojí opodál, zatímco se systém, který měla dozorovat, hroutí. Zastánci volného obchodu podle týdeníku mají důvod k hlubokým obavám. "Je to konec Světové obchodní organizace, jak ji známe," konstatuje se v textu. Ale s dovětkem, že ještě není vše ztraceno. The Economist připomíná, že Trump není jediný, kdo utváří obchodní politiku USA. Stará se o novinové titulky, zatímco jeho hlavní obchodní vyjednavač zastává o poznání smířlivější postoje a relativně nenápadně koná v pozadí. Trumpovy extrémní názory mu můžou sloužit jako páka k prosazení mírnějších reforem. Za druhý klíčový aspekt týdeník označuje Čínu. Pokusy zkrotit její obchodní praktiky se můžou zdát nereálné, ale je možné s ní spolupracovat. The Economist konstatuje, že je v jejím zájmu zachovat pořádky v mezinárodním obchodu. Jejich pád a případná izolace Pekingu by totiž uštědřily tvrdou ránu jeho vlastním plánům.

Le Monde

autor: Kiosko.net/Le Monde

Francouzský deník se karikaturou ve spodní části titulní strany vrací k situaci v Turecku a glosuje tak konec výjimečného stavu, který přišel tento týden. V Turecku byl výjimečný stav vyhlášen v červenci 2016 a od té doby byl každé tři měsíce prodlužován. Prezident Erdogan nicméně v nedávných účelově načasovaných volbách upevnil svoji pozici a nově se těší z větších pravomocí. Parlament navrch přišel s návrhem "protiteroristického" zákona, který dává úřadům širší pravomoci uplatnitelné vůči opozici - zákazy vstupu lidí do konkrétních regionů, delší vazby bez obvinění nebo omezení demonstrací. Jak naznačuje karikatura v Le Monde: Pro Erdoganovy odpůrce to je, jako by je z pomyslného vězení nepropustili před bránu, ale na jeho dvůr.

The Australian

autor: Kiosko.net/The Australian

Deník se věnuje slovům ministra pro občanství ohledně migrantů. Alan Tudge by totiž rád zpřísnil podmínky pro cizince přicházející do země. Zmiňuje ostřejší vízový režim i obtížněji dosažitelná povolení k pobytu. Opírá se o tvrzení, že polovina příchozích "získala trvalou adresu ještě než vůbec vkročila na australskou půdu." Austrálie podle tamních médií loni udělila trvalý pobyt asi 162 tisícům příchozích, což je o několik desítek tisíc lidí pod oficiálně stanovenou maximální hranicí. Jednalo se o nejnižší číslo za deset let.