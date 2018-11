ZAHRANIČNÍ TISK: Od Mayové se odklání klíčový spojenec, USA znovu zasáhly rasové spory

The Times

Mezi hlavní témata britských listů patří už několik dní turbulentní dění kolem osudu premiérky Theresy Mayové. Nejinak tomu je i v případě úterního vydání deníku The Times. Ten informuje, že Mayová přichází o podporu severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která drží svými 10 poslanci při životě její vládu. Unionisté dali najevo, že se jim nelíbí dojednaná dohoda o brexitu. Jejich hlasování o návrhu finančního zákona, kde ve čtyřech bodech hlasovali proti premiérčině Konzervativní straně, označují The Times jako varovný výstřel.

New York Times

Americký deník New York Times se věnuje blížícímu se druhému kolu senátních voleb ve státě Mississippi. Podle něj se z boje o poslední volné senátní křeslo stává zkouška rasové politiky v tradičním jižanském státě. Za demokraty tu kandiduje afroameričan Mike Espy, republikány zastupuje Cindy Hyde-Smithová. Ačkoli Hyde-Smithová byla jasnou favoritkou, vývoj kampaně může ovlivnit video, na němž kandidátka chválí jednoho ze svých příznivců, když říká, že pokud by ji pozval na veřejné věšení lidí, byla by v první řadě. Bude zajímavé sledovat, jak to ovlivní výsledky ve státě, který má neblahou historickou zkušenost s lynčováním černochů.

The Star

Jihoafrický list The Star informuje o případu někdejšího vysoce postaveného politika Afrického národního kongresu Johna Blocka. Jednoho ze stranických předáků poslal soud na 15 let do vězení za korupci. Rozsudek padl sice již před téměř dvěma lety, Block se proti němu však odvolal k Nejvyššímu odvolacímu soudu a poté i k Ústavnímu soudu. Ani u jedné instance ale neuspěl.

Kathimerini

Řecký list Kathimerini se ve své ekonomické sekci věnuje plánovanému řeckému rozpočtu. Tvrdí, že by neměl v Evropské unii narazit. Zřejmě se tak nebude opakovat situace, které čelí Itálie, poté, co Brusel vrátil Římu rozpočet k přepracování. Evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Pierre Moscovici si pochvaloval, že jej Řecko pokračuje v reformách a EU z jeho strany nečekají žádná negativní překvapení.