ZAHRANIČNÍ TISK: Oživená CDU Angely Merkelové a hrozící diplomatická krize kvůli údajné vraždě novináře

The Guardian

autor: Kiosko.net/Guardian

Britský deník The Guardian se na titulní stránce věnuje případu saúdskoarabského novináře a kritika politiky Rijádu Džamála Chášakdžího, který zmizel poté, co minulé úterý navštívil saúdskoarabský konzulát v Turecku. Turecké úřady podle Gaurdianu tvrdí, že disident byl na konzulátu zavražděn a vyzývají k mezinárodnímu vyšetřování. Ankara má totiž podezření, že se novinář stal obětí vraždy „sponzorované“ Saúdskou Arábií a celý spor tak může podle britského deníku skončit vážnou diplomatickou krizí mezi oběma zeměmi, jejichž vztahy jsou od loňska pošramoceny kvůli neshodám kolem Kataru.

Die Welt

autor: Kiosko.net/Die Welt

Křesťanskodemokratická unie se musí obnovit, posílit a především překlenout spory se svojí sesterskou stranou v Bavorsku CSU v čele s Horstem Seehoferem. K tomu na víkendovém sjezdu Mladé unie (JU), která je mládežnickou organizací CDU kancléřky Angely Merkelové, vyzývali nejvyšší představitelé strany. Na sjezdu promluvila mimo jiné i Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je považována za možnou náhradnici Angely Merkelové ve vedení CDU. Politička, které v Německu nikdo neřekne jinak než „AKK“, varovala, že dobrá práce vlády a 27 procent v průzkumech veřejného mínění není dost. „Promiňte, ale to mi nestačí,“ prohlásila na sjezdu. Samotná Merkelová uvedla, že by CDU a CSU měla mít společný plán v oblasti uprchlické politiky a vyzvala CSU, aby se nyní obrátila na voliče. Stranu totiž už za týden čekají zemské volby v Bavorsku.

Iran Daily

autor: Kiosko.net/Iran Daily

List Iran Daily informuje o „historickém rozhodnutí“ íránského parlamentu, který v neděli schválil návrh zákona proti financování terorismu. Írán se tak posunul blíž ke standardům stanovených mezivládní Finanční akční skupinou pro boj proti praní špinavých peněz (FATF), čímž chce být lákavější pro zahraniční investory. Jak píše Iran Daily, zákon je navíc životně důležitý pro zachování jaderné dohody uzavřené s evropskými a asijskými partnery v roce 2015. Pro zemi, která čelí dalším tvrdým sankcím ze strany Spojených států, jde tedy o důležitý krok. Přijetí zákona však konzervativní členové parlamentu kritizují s tím, že se tak zkomplikuje poskytování íránské pomoci spojencům, jako je šíitský Hizballáh.

Financial Times

autor: Kiosko.net/Financial Times

Japonsko by si přálo, aby se Velká Británie stala součástí obchodní dohody Transpacifické partnerství mezi východní Asií a Amerikou, kterou loni Spojené státy vypověděly. Japonsko by Spojené království uvítalo „s otevřenou náručí“, Británie by se však měla snažit o kompromis, aby se vyhnula odchodu z Evropské unie bez dohody. Po list Financial Times to uvedl japonský premiér Šinzó Abe. V rozhovoru rovněž řekl, že Británie po brexitu ztratí svou roli vstupní brány do Evropy, nadále ale bude zemí „vybavenou globální silou“.

The NY Times

autor: Kiosko.net/NY Times

List The New York Times informuje o nejhorší dopravní nehodě v USA za posledních téměř deset let. Sedmnáct přátel v sobotu nasedlo do bílé limuzíny, která je měla dovézt na oslavu narozenin. Cesta však skončila tragédií. Řidič limuzíny při vysoké rychlosti ztratil nad vozem kontrolu, projel křižovatkou a narazil. Nehodu v americkém státě New York ve městě Schoharie 20 lidí nepřežilo – kromě 18 lidí v limuzíně včetně řidiče zemřeli také dva lidé, kteří stáli poblíž zaparkovaného auta. Mezi oběťmi jsou čtyři sestry, dva bratři a nejméně tři mladé páry, píše The NY Times. Podle amerických úřadů jde o nejhorší nehodu od roku 2009.