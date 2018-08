ZAHRANIČNÍ TISK: Panika kolem turecké měny, kdo si koupí elektromobily a špión uvnitř Islámského státu

Financial Times

Financial Timesautor: Financial Times/Kisko.net

Noviny Financial Times se věnují jako všechny velké deníky pádu turecké liry. Mimo jiné uvádí, že se někteří experti obávají, že pád liry „nakazí“ další rozvíjející se trhy od Argentiny po Indonésii.

List píše na titulní straně také o Elonu Muskovi a jeho firmě Tesla. Musk na Twitteru nedávno oznámil, že vykoupí akcie firmy a udělá ji soukromou, tedy se přestane obchodovat s jejími akciemi na burze. Americká Komise pro cenné papíry teď vyšetřuje, jestli to Musk myslel vážně, nebo se tím jen snažil zvýšit cenu akcií Tesly. Mnozí obchodníci totiž vzhledem k bídným výsledkům firmy spekulují na pokles hodnoty jejích akcií.

The Wall Street Journal

The Wall Street Journalautor: The Wall Street Journal/Kiosko.net

Také evropská edice deníku The Wall Street Journal se věnuje výrobci elektromobilů Tesla. Speciálně tomu, že jejímu šéfovi Elonu Muskovi má pomoci vykoupit ostatní akcionáře saúdskoarabský investiční fond.

The Wall Street Journal se věnuje také bitvě o afghánské město Ghazní. Dlouhý popis situace končí konstatováním, že není jasné, co se ve městě vlastně děje a zda ho drží vládní síly podporované Američany nebo povstalecký Tálibán. Jisté je jen to, že afghánská vláda se snaží ukázat, že má vše pod kontrolou, což není pravda.

The Guardian

The Guardianautor: The Guardian/Kiosko.net

Britský The Guardian varuje, že ekonomická situace v Turecku může vést k celosvětové krizi. Upozorňuje na to, že Turkům půjčovali evropské banky a že může přijít nová bankovní krize. Ve skutečnosti je ovšem turecká krize spíše odrazem dlouhotrvajících tureckých problémů, který se ale teprve nyní zalekli obchodníci na světových trzích a to vytvořilo potenciál pro šíření paniky.

South China Morning Post

South China Morning Postautor: South China Morning Post

V Hongkongu vycházející deník South China Morning Post upozorňuje, že čínské úřady se zaměřily na to, jak se tamní filmové hvězdy a studia vyhýbají placení daní. Rozsáhlé vyšetřování ale nevedlo k zatčením či dalším trestům, nýbrž k tomu, že se největší televizní a filmová studia dohodla na odvádění určitého „příspěvku“ do státní kasy. Vyhýbání se daním je sice problém, ale celé vyšetřování mělo zároveň ukázat, že vláda dělá něco proti sociální nerovnosti v zemi, konstatuje South China Morning Post.

A deník se věnuje samozřejmě také krizi v Turecku. Podle něj je pravděpodobná čínská ekonomická pomoc Ankaře. Případná pomoc prý ale bude spíše politickým kalkulem, který má Pekingu přinést dalšího spojence v případném zápase s USA. Nikoliv něčím, co by zachránilo tureckou měnu. Velká záchranná operace by byla příliš riskantní a Čína nerada dává v sázku své vlastní peníze.

The New York Times

The New York Timesautor: The New York Times/Kiosko.net

List New York Times se pak vrací k boji proti teroristické organizaci Islámský stát a přináší příběh iráckého špiona přímo uprostřed této organizace. Zabránil desítkám sebevražedných útoků. Nakonec byl ale odhalen a zavražděn a vzhledem k tomu, že se nenašlo jeho tělo, nelze vystavit úmrtní list a jeho rodina tak nemá nárok na vládní příspěvek pro padlé vojáky.