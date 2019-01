ZAHRANIČNÍ TISK: Pevnost Evropa, překvapení v Kongu a blahodárný vliv vláknin

Světové deníky se dnes věnují migraci ve Středomoří, ale i vlivu stravy na lidské zdraví. Studii, podle níž bychom měli konzumovat více celozrnných potravin, mají na titulní straně hned dva britské listy, The Times a The Guardian. Na novinových stránkách se ale objevují i další témata, jako jsou prezidentské volby ve druhé největší zemi Afriky nebo pokračující zmatky okolo britského odchodu z Evropské unie.

The Times

Britský list The Times přináší výsledky rozsáhlé vědecké studie, v níž se na vzorku více než milionu lidí ukázalo, že konzumace celozrnných potravin snižuje riziko vážných chorob až o třetinu. Konkrétně pomáhají celozrnné výrobky hlavně proti nemocem srdce, rakovině a cukrovce. Odborníci naopak veřejnost varují před dodržováním takzvané Atkinsonovy diety, která vidí hlavní riziko pro lidské zdraví v přebytku uhlohydrátů. Doporučované množství vláknin – 30 gramů denně – ale jí podle Timesů jen devět procent britských dospělých. Dva plátky celozrnného toastového chleba přitom obsahují šest gramů vlákniny, jablko čtyři gramy a například porce fazolí 10 gramů, uvádí se ve studii. Vědci tak dospěli k názoru, že přírodní ingredience jsou lepším měřítkem lidského zdraví než glykemický index, který je měřítkem toho, jak zkonzumované jídlo ovlivňuje krevní tlak. Vědci zveřejnili obsáhlou studii, při níž posuzovali 243 vědeckých prací, v časopise The Lancet.

The New York Times

Nelehkou situací běženců uvázlých ve Středomoří se zabývá americký deník The New York Times. Na příkladu dvacetiletého muže z Nigeru, který před čtyřmi lety utekl před džihádisty a poté i před libyjským otroctvím, popisuje úděl 32 migrantů na palubě lodi Sea Watch 3. Běženci měli před očima maltské pobřeží, na nějž by mohli doplout za pouhých 45 minut, přistát zde ale až do středy nesměli. Dříve v případě problémů italská pobřežní stráž doprovodila loď s běženci do některého z tamních přístavů, po nástupu ministra vnitra Mattea Salviniho z protiimigrantské Ligy s tím ale Italové přestali a připojili se k nim i Řekové a Malťané. Výsledkem je, že že ve Středomoří působí už jen tři soukromé lodě zachraňující běžence – Sea Watch 3 provozuje německá charita – a počet utopených lidí stoupá. Počet lidí přijíždějících do Evropy sice výrazně poklesl, tento trend se už ale projevoval před nástupem Salviniho.

Le Monde

Francouzský deník se ve svém hlavním textu zabývá národní veřejnou debatou, kterou jako reakci na protesty hnutí žlutých vest navrhl prezident Emmanuel Macron. Devátého dubna se proto v Elysejském paláci uskutečnil seminář, jak se ale ukazuje, týden před spuštěním debaty zůstávají mnohé otázky nevyřešené. Takzvané veřejné konzultace mají sice začít už 15. ledna, stále ale není jasná organizace celé akce – zvláště po odstoupení Chantal Jouannové, jež ji měla na starosti – a také to, jak se závěry diskuzí vláda naloží. Okruh témat se nepřestává rozšiřovat a některé zájmové skupiny se do něj snaží natlačit svá témata. Příkladem je hnutí Le Manif pour tous (Manifestace pro všechny), které vzniklo jako odpověď na schválení zákona o manželství párů stejného pohlaví. To hnutí odmítá a prezentuje se jako ochránce tradiční rodiny a hodnot. Nespokojení jsou podle Le Mondu i odboráři a podnikatelská organizace MEDEF, kteří vládu obviňují, že je z debaty vyloučila.

Le Soir

Belgický Le Soir věnoval značnou část dnešní titulní strany triumfu Felixe Tshisekediho v prezidentských volbách v Demokratické republice Kongo. Země ležící ve středu černého kontinentu byla v první polovině 20. století belgickou kolonií. List připomíná, že zatímco Tshisekediho otec Etienne, slavný bojovník proti diktátorovi Mobutuovi, o něčem takovém snil, syn to uskutečnil. Jeho vítězství s 38 procenty hlasů je velmi překvapivé, v předvolebních průzkumech totiž dominoval jeho soupeř Martin Fayulu. Konžská katolická církev pak ve čtvrtek, po deseti hodinách mlčení, na výsledky reagovala prohlášením, že neodpovídají datům, která jejích 40 tisíc pozorovatelů shromáždilo u volebních místností. Konžská episkopální konference ale zároveň neřekla, že by vítězem měl být Fayulu. V provincii Bandundu, odkud Fayulu pochází, už ve čtvrtek začaly protesty a úřady hlásí první mrtvé.

The Hindustan Times

Pozitivní zprávu přináší indický list The Hindustan Times. Vědci podle něj nalezli v letech 2015 až 2017 slibnou populaci ohrožených tygrů v údolí Dibang ve státě Arunáčalpradéš. Překvapilo je také zjištění, že v této indické části východní Himálaje žijí tyto šelmy ve velké nadmořské výšce – přes 3600 metrů. Tygra bengálského zachytila fotopast ochránců přírody 5. ledna také ve východním Sikkimu, kde byl vyfocen i levhart. Vědci nyní zkoumají, proč se tygři vyskytují ve vyšších nadmořských výškách. Jednou z teorií může být migrace do odlehlejších a klidnějších míst, je ale také možné, že fotopasti poprvé zachytily tygry jen proto, že je dříve do tak vysokých nadmořských výšek ochránci neinstalovali.