Zahraniční tisk: Potíže s kabelkami v Malajsii, Čína ničí ozónovou vrstvu a pád amerického impéria

Financial Times

Financial Times (26. 6. 2018)

Legendární motocykly Harley-Davidson pro Evropu se budou vyrábět mimo USA, píše dnes deník Financial Times. Jde o reakci na cla zavedená Evropskou unií na americké zboží dovážené do Evropy. Unie tak odpovídá americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi na jeho cla na evropské zboží. Podle Trumpa to mělo zvýšit zaměstnanost v Americe. Teď to ale vypadá, že se některá pracovní místa odstěhují za oceán.

The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (26-6-2018)

Nejenom v Čechách znamenají drahé kabelky problém pro partnerky premiérů. Jak uvádí americký list The Wall Street Journal, s drahými kabelkami za tisíce dolarů až statisíce dolarů má problém také bývalá první malajsijská dáma Rosmah Mansorová. V Malajsii teď zvažují její obvinění a majetek jí chtějí zabavit i americké úřady. Mansorová tvrdí, že jde o dary od rodiny a manžela Najiba Razaka, bývalého malajsijského premiéra. Jenže ten si ve funkci za devět let vydělal 910 tisíc dolarů. Je tedy „záhadou“, jak si jeho nezaměstnaná žena mohla kromě kabelek dovolit třeba růžový diamant za 27 milionů dolarů. Premiér je podezřelý z korupce a rozkrádání – v jednom případě zmizelo z investičního fondu v přepočtu okolo 90 miliard korun.

The New York Times

The New York Times (26.6.2018)

Problém s ozónovou dírou už svět netrápí. Ale měl by. Ukázalo se totiž, že celosvětový zákaz freonů, které ničí ozon, někdo nedodržuje a vypouští je ve velkém do atmosféry, uvádí list The New York Times. Stopy vedou do venkovských oblastí Číny. Ozon se používá do ledniček a do izolačních pěn na zateplení domů. Je totiž levný. Pro čínské úřady je prý těžké nelegální výrobce freonů zjistit a jejich firmy zavřít, píše The New York Times. Ale že by v tak kontrolované zemi mohly existovat tisíce továren, které úřady nemohou zavřít i když o nich zdá se, vědí, tomu se nechce příliš věřit.

Iran Daily

Iran Daily (26.6.2018)

Iran Daily píší na titulní straně, že íránská vláda chce vytvořit paralelní trh s dolary, aby ulevila napětí, které vzniklo z nedostatku dolarů. Tenhle zašmodrchaný začátek má zřejmě uklidnit cenzory. Jinak je totiž celý článek vlastně o tom, že americké sankce vůči Íránu fungují, že vyvolaly mezi obchodníky na bazaru protesty, které musela rozhánět policie a že země už má peníze jen na dovoz základního zboží a možná ani to ne.

Noviny také přetiskují komentář ekonomického nobelisty Paula Krugmana s názvem „Pád amerického impéria“. Krugman tvrdí, že Spojené státy se vzdaly svých ideálů šíření demokracie pomoci ostatním a volného obchodu a že se tím samy oslabují.

South China Morning Post

South China Mornig Post (26.6.2018)

Hongkongské South China Morning Post mimo jiné ukazují, že s tvrdým postojem Číny vůči Spojeným státům ve sporu o obchod a patenty to možná nebude tak horké. A že si Peking uvědomuje, co dráždí Američany. Čínští cenzoři totiž zakázali centrálním médiím zmiňovat se o kampani „Made in China 2025“. Aby nedráždila USA. „Made in China 2025“ je podle oficiálních čínských prohlášení určených pro zahraničí úplně nevinný, ale zato velmi vizionářský plán, jak posílit čínské hospodářství a podpořit high-tech sektory. Podle západních kritiků je to plán, jak získat ze Západu technologie všemi způsoby – nákupy i krádežemi – a pak je použít v Číně. Něco na tom asi bude.

Hindustan Times

Hindustan Times

Indické noviny Hindustan Times jsou dnes plné násilí a potenciálního násilí. Píší o tom, že Indie je nejnebezpečnější zemí pro ženy kvůli neuvěřitelnému rozšíření sexuálního násilí, pak o muži, co pronásledoval ženu tisícovkami telefonátů, aby ji nakonec zřejmě zavraždil i o armádním důstojníkovi, který podřezal ženu svého kolegy.

Mnohem důležitější je ale zpráva, že se šéf indického státu Uttarpradéš sešel s hinduistickými kněžími a slíbil ji, že určitě nakonec v Ajódhji bude stát v budoucnu zcela určitě hinduistický chrám boha Rámy. Tahle zpráva má potenciál rozpoutat náboženské nepokoje po celé Indii. Chtějí ho totiž stavět na místě, kde hinduisté v roce 1992 zbořili starobylou mešitu. Výsledkem tehdy bylo tři tisíce mrtvých a nejkrvavější masové nepokoje od vyhlášení nezávislosti Indie v roce 1947.