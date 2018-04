ZAHRANIČNÍ TISK: Problém s růžovou láskou, pacholek Marx a kola pro washingtonskou chudinu

Velký růžový problém s láskou a mírem

Ve floridském Clearwateru se řeší typicky americký problém. Sousedům začal vadit dům na adrese 2319 Nursery Road. Je celý sladce růžový, září třpytkami a dnem i nocí se z něj line tlumený zpěv. Pan Travenna, nájemník z blízkého bytového komplexu, si podle deníku Tampa Bay Times postěžoval, že kvůli neustálému mrmlání a světýlkům nemůže spát. Policie růžový dům navštívila, přičemž jeden z policistů později uvedl, že trpěl nevolností, jelikož se nadýchal kadidla. Jak se ukázalo, na adrese 2319 Nursery Road se usídlila „nezisková organizace“ Boží osvícení. Její guru, pan Yogesh Arora, vysvětlil, že se svými družkami a druhy „chce šířit lásku a mír.“ Sousedé Arorovy party nyní řeší, jak ji dostat ze své blízkosti. Nebude to nic lehkého, protože americké právo nezná precedens, podle kterého by bylo možné někoho přimět k tomu, aby přestal šířit pozitivní vibrace.

Chudí dostanou kola zadarmo

Lokální politik Ben Carson, který má v Kolumbijském distriktu na starosti otázky bydlení, dostal dobrý nápad, píší Washington Times. Carson se rozhodl, že každý, kdo prokáže, že je dostatečně nemajetný, dostane od municipality zadarmo horské kolo. Carson tvrdí, že by chudí lidé díky kolům mohli snadněji jezdit hledat práci. Zní to jako bláznivý nápad, ale jak píší Washington Post, lidé se stydí za to, že jsou chudí, a proto nejezdí autobusem. Zůstávají doma a tam za nimi práce sama nepřijde.

Nechte toho botoxu!

Kanadský list Vancouver Sun píše o případu ženy, která se vydávala za doktorku a prováděla svým klientkám botoxové injekce. Nejde o to, že by žena někomu ublížila, naopak - její zákaznice jsou s jejími službami spokojené. Problém je jen v tom, že o sobě žena tvrdila, že má nejvyšší lékařské vzdělání, ačkoliv to nebyla pravda. Jev je přitom širší. Případů, kdy zejména zákroky z oblasti kosmetické medicíny vykonávají lidé bez lékařského diplomu, je víc. Vadí to hlavně absolventům lékařských fakult, klienti si nestěžují, zejména proto, že „doktoři“ jsou levnější než ti skuteční.

Portrét Karla Marxe coby pěkného pacholka

Německý deník Tagesspiegel na titulní straně poutá na recenzi dokumentárního dramatu o životě Karla Marxe. Recenzent píše, že autoři odvedli velký kus práce, když Marxe ukázali z jeho lidské stránky jako nezodpovědného člověka odkázaného na neustálou péči manželky a kamaráda Engelse. „Psal o kapitálu, ale sám nikdy nevydělal ani marku,“ konstatuje recenzent. Letošní dvousté výročí Marxova narození v Německu vyvolává značné emoce. Ve společnosti totiž není shoda, jestli je Marx zodpovědný za hrůzy, které svět potkaly kvůli tomu, že se jeho díla chopili lidé jako Lenin, Mussolini nebo Stalin.

Kuvajt vypověděl filipínského velvyslance

Saúdskoarabská deník Gulf News píše, že Kuvajt ze země vypověděl filipínského velvyslance. Důvodem podle listu je napojení ambasadora na skupiny, které do Kuvajtu z Filipín ilegálně dopravovaly chudé lidi zneužívané k otrocké práci. Gulf News tvrdí, že podobnou roli mohou hrát i filipínské ambasády v dalších zemích bohatého arabského půlměsíce kolem Perského zálivu.