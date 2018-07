ZAHRANIČNÍ TISK: Průlom v léčbě Alzheimera, Španělsko nezvládá migranty a Trumpovy tweety pod drobnohledem

Financial Times

Deník Financial Times si jako hlavní téma vzal budoucnost Facebooku. Jeho akcie včera zažily nejhorší den od vstupu na burzu v roce 2012. Zároveň se tak stal prvním podnikem v historii, jehož tržní hodnota se během jediného dne propadla o více než 100 miliard dolarů. Financial Times proto píší o šoku investorů, kteří se začínají bát o další rozvoj firmy v dobách, kdy čelí skandálům na několika frontách, především kvůli úniku dat a kauze okolo Cambridge Analytica. Komentátoři FT příliš optimističtí nejsou – sociální síti předpovídají „zvláštní místo v historii“, Zuckerberg podle nich teď bude potřebovat víc než jen trochu štěstí.

Daily Express

O klíčovém zlomu v léčbě Alzheimerovy choroby píše britský bulvární list Daily Express. Odkazuje se na výsledky klinických testů, které podle vědců ukazují, že postup jinak neléčitelné demence jde výrazně zpomalit. Látka podle nich dokáže zabránit šíření toxických bílkovin v mozku. Podle odborníků jde o první zvrat v oboru za posledních 15 let. Pokud vše půjde podle plánu, pacienti by se k léku mohli dostat za 5 let.

The New York Times

Speciální vyšetřovatel ruského vměšování do amerických voleb Robert Mueller se ponořil do tweetů amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hledá v nich kritiku ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse a bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho, konkrétně se zaměřuje na důkazy o tom, že Trump na oba muže tlačil v souvislosti s vyšetřováním tzv. ruské aféry a snažil se je přimět k tomu, aby ho zastavili. Podle zdrojů listu The New York Times by se tím mohl Trump dopustit maření vyšetřování.

Trump je známý tím, že používá sociální síť Twitter jako hlavní komunikační kanál pro styk s veřejností. Často se v něm ale uchyluje k útoku na své politické rivaly, ale i celebrity. O tom, že by jeho krátké zprávy mohly mít soudní dohru, ho jeho právníci opakovaně informovali. Několik starých tweetů už zřejmě i proto z jeho profilu zmizelo.

The Sun

Vlna veder je jedno z hlavních témat pátečních titulních stran ve Velké Británie. Metro popisuje problémy na silnicích kvůli přehrátí Eurotunnelu, který spojuje Velkou Británii s Francií. Kvůli jeho uzavření vznikaly na hlavních tazích i půldenní kolony. Problémy mají také některé silnice, které se místy pod ostrým sluncem začínají roztékat. The Sun téma otevírá titulní stranou s titulkem Bake to the Future, parafrází na kultovní snímek Zpátky do minulosti. Varuje, že současná vlna veder vydrží celé léto.

El País

Španělský list El País se věnuje napětí na jihu země, kde tamní vláda v posledních dnech uznává, že nezvládá nový nápor migrantů. Skupina víc než 800 lidí se včera pokusila překonat zábrany z Maroka do severoafrické španělské enklávy Ceuta. Většině z nich se to podařilo, a jde tak o největší případ prolomení této hranice za posledních 17 měsíců. Podle policie jde navíc o jeden z nejnásilnějších vůbec. Zraněných víc než 132 migrantů, ošetřena pak musela být i zhruba dvacítka policistů.

Vláda teď ale musí řešit i to, že záchytná centra v Ceutě jsou přeplněná. Ještě před včerejší vlnou nově příchozích v nich bylo přes 700 lidí, kapacita je přitom pouze 500. Převážet na pevninu úřady přistěhovalce také nezvládají, kvůli odmítavému postoji Itálie se totiž plní i pevninské španělské přístavy. Loď z Ceuty proto Španělé nevyslali už několik týdnů.