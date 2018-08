ZAHRANIČNÍ TISK: Regulace Uberu, kouření na palubě letadla a šedesátiny Madonny

DIÁRIO UNO

Přední argentinský deník se na své titulní stránce věnuje společnosti Uber, která zajišťuje osobní přepravu. První argentinskou provincií, která oficiálně umožní vstup Uberu na své území, je Mendoza, která se nachází v podhůří And. V těchto dnech by tam měl začít platit nový zákon, který nedávno prošel argentinským senátem. Společnost Uber už dva roky působí v hlavním městě Argentiny Buenos Aires, a to i přesto, že to dosavadní legislativa neumožňovala – v roce 2016 o tom rozhodl místní soud. Uber se dlouhodobě brání, že žádný zákon neporušuje a řádně odvádí daně. Společnost už působí v Brazílii, Chile a Bolívii.

CORREIO DA MANHA

Portugalský deník si v jednom z titulních článků všímá častého porušování zákazu kouření na palubě letadel. Uvádí, že jen od začátku letošního roku do července si v letadle zapálilo oblíbenou cigaretu 48 Portugalců, kteří budou nuceni kvůli tomu zaplatit pokutu. Ve srovnání s loňským rokem je to velký nárůst – v roce 2017 bylo na palubách letadel v Portugalsku přistiženo „pouze“ 40 lidí. V Portugalsku platí od nového roku zákon, který trestá kouření na veřejných prostranstvích, kde se vyskytují děti, včetně například parků, nebo například u vstupů do nemocnic či jiných lékařských zařízení. Pokuta za jeho nedodržení se může vyšplhat od 50 do 750 eur. Zákaz se týká také elektronických cigaret.

EL PAÍS

Největší španělský deník, který vychází v kastilštině, na své titulní stránce upozorňuje na blížící se kulaté narozeniny královny popu – americké zpěvačky Madonna. Ta tento týden ve čtvrtek 16. srpna oslaví své šedesáté narozeniny. El País podotýká, že po smrti Michaela Jacksona, k níž došlo v roce 2009, a Prince, který zemřel v roce 2016, je Madonna považována za jakousi „včelí královnu“ popu. Deník kromě jejích zásluh v hudbě vyzdvihuje i její show, kvůli nimž byla v osmdesátých letech označována za sexuální symbol.

GRANMA

Hlavní deník Kuby a také oficiální periodikum kubánské komunistické strany se kromě pravidelných článků o Fidelu Castrovi na své titulní straně věnuje návrhu nové ústavy. O té se i v českých médiích v minulosti psalo jako o hotovém projektu, který na Kubu přináší převratné změny včetně zavedení soukromého vlastnictví nebo sňatky gayů. Nic takového se ale zatím neděje, protože text ústavy, který v červenci schválil jednokomorový kubánský parlament, bude nyní podroben veřejné debatě a poté se opět vrátí do rukou poslanců k dopracování. Finální schválení ústavy je naplánováno na příští rok a poté o ní budou hlasovat Kubánci v referendu.

LE FIGARO

Přední francouzský deník se na své titulní stránce věnuje smrti mladého a nadějného ragbyového hráče Louise Fajfrowského, který zemřel tento pátek po těžkém střetu se soupeřem na hřišti při přátelském utkání. Mladý hráč Stade Aurillacois Cantal Auvergne, kterému bylo 21 let, několikrát zkolaboval při cestě do šatny, kde nakonec podlehl zranění. Le Figaro píše, že celou záležitost nyní prošetřuje policie. Článek rozebírá, co lze v tomto sportu považovat za bezpečné zákroky a co je již za hranicí.