Zahraniční tisk: schůzka v Bílém domě, švýcarská jedinečnost a turistický ruch na Kubě

Zahraničnímu tisku dnes zcela dominuje včerejší schůzka amerického a francouzského prezidenta v Bílém domě. Kromě toho ale v dnešní pravidelné rubrice redakce INFO.CZ zmiňujeme například pozoruhodný rozhovor se švýcarským federálním prezidentem, na titulce oficiálního tisku Komunistické strany Kuby zase informuje o kondici turistického průmyslu v zemi a jihoafrický The Star píše o protivládních protestech, při nichž tragicky zahynul šestnáctiletý chlapec.

Wall Street Journal

autor: Wall Street Journal/Kiosko.net

Nejen americký Wall Street Journal informuje o včerejší schůzce amerického a francouzského prezidenta. Pokud Írán obnoví svůj jaderný program, nechal se při té příležitosti slyšet americký prezident Donald Trump, budou mít dle jeho slov větší problémy, než kdy dřív. Zatímco Emmanuel Macron požaduje, aby Trump neustupoval od jaderné dohody mezi Teheránem a světovými velmocemi, Trump stále zvažuje, že tak učiní. Dohodu totiž označuje za „strašnou“.

Frankfurter Allgemeine

autor: Frankfurter Allgemeine/kiosko.net

Také evropské deníky informují o včerejší schůzce nejvyšších představitelů USA a Francie. Německý Frankfurter Allgemeine ale mimo to přináší pozoruhodný rozhovor se švýcarským federálním prezidentem a ministrem vnitra Alainem Bersetem. Tématem rozhovoru je mimo jiné zcela specifický politický systém Švýcarska. Berset přitom v rozhovoru vysvětluje, proč nelze uspořádání, které má v jeho rodné zemi mnohasetletou tradici mechanicky přenášet jinam. V rozhovoru se také vyjadřuje k tomu, proč jsou občas napjaté vztahy mezi Švýcarskem a Německem.

Le Monde

autor: Le Monde/kiosko.net

Dva roky po smrti Prince budí tehdejší událost v mnoha jeho pozůstalých rozpaky. I proto se rozhodli zažalovat nemocnici v Chicagu, kde byl Prince hospitalizován jen několik dnů před svou smrtí. Princova rodina obviňuje zaměstnance nemocnice, že ho po vyšetření propustili, aniž by se jim podařilo analyzovat obsah pilulek, které zapříčinily jeho celkový kolaps. Právě tyto pilulky se mu nakonec staly osudnými. Jen o týden později se jimi předávkoval ve svém nahrávacím komplexu v Paisley Parku v Minnesotě.

Granma

autor: Granma/kiosko.net

Oficiální tiskovina komunistické strany Kuby Granma čtenáře nenechává na pochybách, pokud jde o blížící se turistickou sezónu. Na titulní straně list totiž hlásá, že je země bezpečnou turistickou destinací. Článek mimo jiné informuje o růstu kubánského turistického průmyslu, podle autora textu jde o známku důvěry sektoru v bezpečnost a stabilitu Velkých Antil. Na Kubě tráví svou dovolenou nejčastěji Američané, Kanaďané, Francouzi, Britové, Italové, Španělé či Němci.

The Star

autor: The Star/Kiosko.net

Jihoafrický The Star informuje o tragické události, která se stala při protestech proti premiérovi. „Matka byla zasažena policejní kaučukovou kulkou, když klečela nad tělem svého dospívajícího syna, který byl smrtelně zasažen do hlavy,“ píše se v článku s tím, že protesty začaly minulý týden. Šestnáctiletý chlapec sice trávil odpoledne před tragickou událostí doma, avšak poté, co začaly protesty, rozhodl se jít ven a sledovat, jak demonstranti spalují pneumatiky na mostě u jeho domu.

El Comercio

autor: El Comercio/kiosko.net

Perské El Comercio zveřejnilo zajímavý text pojednávající o chudobě v zemi. Na základě statistických dat tvrdí, že je chudoba také důsledkem El Niña. Zatímco v regionech, které byly tímto přírodním jevem postiženy nejvíce, chudoba stoupla, ve zbytku země tomu bylo obráceně. El Niño postihlo obyvatele Peru naposledy na začátku loňského roku. A zatímco HDP Peru vzrostlo v prvních třech měsících roku 2017 o 2,1 procenta, v oblastech postižených přírodní katastrofou došlo naopak k jeho poklesu, a to o více než dvě procenta.