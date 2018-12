Zahraniční tisk: Severní Korea napodobuje nacisty a vyhynutí lidstva jako spása pro planetu Zemi

Táhnoucí se jednání o brexitu, tedy o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, je hlavní zprávou evropských a zejména britských médií. V Asii zase rozebírají vystoupení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ke čtyřicátému výročí zahájení ekonomických reforem v Číně. V USA se blíže podívali na Severní Koreu a liberální The New York Times uveřejnily komentář chválící možné vyhynutí lidstva.

Financial Times

Financial Timesautor: Financial Times/Kiosko.net

V listu Financial Times známý komentátor Gideon Rachman rozebírá vztahy mezi Spojenými státy a Čínou a spekuluje o tom, jak a zda vůbec mohou skončit jejich vzájemné spory. Podle něj se v americké administrativě objevují rozdíly v přístupu k Číně. Zatímco americký prezident Donald Trump ji prý chápe jako obchodního soupeře, se kterým lze rychle uzavřít nové dohody, část jeho okolí vidí v Číně rodící se agresivní supervelmoc a chce zablokovat její vzestup. Obě strany přitom mají nerealistické cíle, tvrdí Rachman. Trump tak podle něj nakonec zjistí, že nelze za tři měsíce vyřešit všechny spory s Pekingem jednou dohodou a jeho okolí zase dojde k poznání, že nelze dlouhodobě zastavit vzestup Číny. Spojené státy si musí stanovit realistický cíl při jednání s Čínou, jinak bude jejich konfrontace s Pekingem nekonečná a může vést k válce, varuje Rachman.

The Guardian

The Gurdianautor: The Gurdian

Britský deník The Guardian se stejně jako další tisk ve Velké Británii věnuje brexitu, tedy vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Podle Guardianu premiérka Theresa Mayová stále intenzivněji varuje poslance, že pokud v lednu neschválí dohodu mezi Evropskou unií a Velkou Británii, bude to mít katastrofální následky. Noviny poukazují na to, jak těžce to postihne britské obchodníky a firmy. Proti dohodě existuje silná opozice jak ve vládní konzervativní straně tak mezi opozičními labouristy, ale nepřátelé Mayové nejsou jednotní. Zejména opoziční labouristé jak se zdá, nechtějí vyvolat předčasné volby, což ovšem po odvolání premiérky hrozí, uvádí deník.

The Wall Stret Journal

The Wall Stret Journaautor: The Wall Stret Journa

Severní Korea využívá technologie, které jí umožňují přeměnit uhlí v plyn a další paliva. Protože má země velké zásoby uhlí, umožňuje jí to se vyhnout dopadům sankcí, zejména omezení dovozu ropných produktů. Technicky přitom Severní Koreji pomáhá Čína, tvrdí americký deník The Wall Street Journal. Peking to ovšem popírá. Deník připomíná, že podobná technologie umožnila nacistickému režimu za druhé světové války vyrábět naftu a benzin pro své tanky i letadla i po ztrátě důležitých ropných polí v Rumunsku a rasistické Jižní Africe v osmdesátých letech minulého století přežít celosvětovou ropnou blokádu.

South China Morning Post

South China Morning Postautor: South China Morning Post

Asijské listy se věnují projevu čínského prezidenta a zároveň šéfa čínské komunistické strany Si Ťin-pchinga ke čtyřicátému výročí ekonomických reforem v Číně. V roce 1978 se tamní komunisté rozhodli, že je čas zachránit si svoje postavení budováním kapitalismu pod dozorem protikapitalistické vládnoucí strany. Si popsal ekonomické úspěchy Číny a prohlásil, že hlavní poučení ze čtyřiceti let reforem je to, že je třeba držet se vedení komunistické strany. Žádné další reformy, ve které mnozí ekonomové a byznysmeni doufali, neoznámil. Prohlásil ale, že Čína stojí před nepředstavitelnými riziky a nebezpečími. A na závěr dodal, že pro reformy neexistují žádná ideální pravidla a že nikdo nesmí být tak arogantní, aby učil Čínu s její tradicí pěti tisíc let civilizace, co má dělat. A pak zdůraznil, že politika Čína je podporovat veřejné, tedy státní vlastnictví, s nabídkou „pevné“ podpory nestátnímu sektoru.

The New York Times

The New York Timesautor: The New York Times/Kiosko.net

Deník The New York Times píše o ruském vměšování do amerických voleb, přináší reportáž z války v Jemenu, ale také úvahu o tom, jestli by bylo, nebo nebylo dobré, kdyby lidstvo vyhynulo. Podle známého amerického filosofa Todda May, jehož text list přináší, by to mohla být tragédie i dobrá věc pro Zemi. Lidstvo se podle jeho mínění chová k planetě barbarsky a tak by jeho vyhubení pomohlo. Byla by to dobrá věc a tečka, píše May. Zároveň by ale zmizela hudba, malířství, věda, něco co „ostatní zvířata“ nemají, píše. A to by podle něj byla škoda. Pravděpodobně by ale i tak bylo vyhubení lidstva zlepšením, tvrdí filosof.