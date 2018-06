ZAHRANIČNÍ TISK: Skandál v britské nemocnici, budoucnost eura a americká nahrávka Číně

The Times

autor: en.kiosko.net

Britský list The Times otvírá čtvrteční vydání informacemi o skandálu v tamních nemocnicích. Vyšlo najevo, že lékaři úmyslně zkrátili životy stovek lidí podáním většího množství opiátů. Problém se týká nemocnice v hrabství Hampshire, kde mezi lety 1989 až 2000 takto zemřelo 456 pacientů. Poté, co se praxe stala v nemocnici normou, přibylo dalších 200 obětí. The Times upozorňují, že se případ může kdykoli opakovat, jelikož britský zdravotní systém NHS ignoruje varování whistleblowerů, kteří na problémy v nemocnicích upozorňují. Podobně se zachovalo i vedení nemocnice v Hampshire, které v roce 1991 přehlíželo stížnosti sester, které jej o opiátové praxi informovaly.

The New York Times

autor: en.kiosko.net

New York Times se ve své mezinárodní verzi věnují budoucnosti eurozóny s ohledem na náznaky, že se Řecku podaří vymanit z vleklé hospodářské krize. Připomínají, že měnová unie ani zdaleka nemá všechny problémy s Řeckem za sebou a už musí čelit novým výzvám. Jednou z nich je brexit, další obchodní válka s USA a v neposlední řadě se přidává nová italská vláda odmítající úspory, což by v krajním případě mohlo vést k opakování řeckého scénáře ve třetí největší ekonomice eurozóny. „Eurozóna není zcela jistě mimo nebezpečí,“ hodnotí Simon Tilford, hlavní ekonom z Institutu Tonyho Blaira pro globální změnu v Londýně.

South China Morning Post

autor: en.kiosko.net

Deník South China Morning Post upozorňuje na zajímavou a možná trochu přehlíženou souvislost amerického rozhodnutí opustit Radu pro lidská práva OSN. Noviny informují, že z kroku Trumpovy administrativy může mít radost Čína, která tak ztrácí silného kritika svého porušování lidských práv. Hlas Číny, ale také Ruska a dalších autoritářských zemí nyní může posílit. Peking oficiálně vyjádřil politování nad americkým odchodem, který podle něj poškodí obraz USA jako bojovníka za lidská práva, a zároveň dal najevo, že hodlá nadále podporovat multilateralismus.

Tehran Times

autor: en.kiosko.net

Íránský list Tehran Times řeší slova duchovního vůdce islámské země ajatolláha Chameneího, který vyjádřil přesvědčení, že domácí zákony mohou nahradit mezinárodní úmluvy. Chameneí to sdělil, když vyzval parlament, aby raději přijal vlastní předpisy v oblasti praní špinavých peněz a boji proti terorismu místo mezinárodních dohod.

Frankfurter Allgemeine

autor: en.kiosko.net

Německý list na titulní straně informuje o setkání nového bavorského premiéra Markuse Södera s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Söder se vyjádřil, že spoléhá na spolupráci s Rakouskem při jednání o nové evropské azylové politice. Bavorsko a Rakousko podle něj mají na věc shodný názor. Evropa podle Södera potřebuje lepší kontrolu hranic a omezení přistěhovalectví. Premiér také zdůraznil požadavek na lepší vracení uprchlíků do domovských zemí.