ZAHRANIČNÍ TISK: Skandální experiment sexuálního vykořisťování autistky, Řecko hledá šéfa diplomacie

Britský soud podpořil experiment, který vedl k sexuálnímu vykořisťování mladé ženy. Informuje o tom britský list The Times. Kromě toho se zahraniční média i dále věnují kauze zmizelého saúdského novináře. A řecké noviny řeší rezignaci ministra zahraničí a další osud dohody s Makedonií.

Britský list The Times se na titulní straně věnuje odhalení vykořisťování autistické ženy jejími agenturními opatrovateli. Ti ji domlouvali setkání s cizinci a dalšími neznámými muži, s nimiž následně měla pohlavní styk. Pečovatelé se údajně domnívali, že to nyní 23leté dívce s IQ 52 pomůže „učit se z vlastních chyb“. Rodina nyní obviňuje úřady, že dovolily s dívkou takto zacházet, když schválily dvouměsíční experiment, který vedl k těmto aktivitám. Experiment podpořil i soud v Manchesteru. Minulý měsíc ale zkušební období zrušil, když jej psychiatr varoval, že tak vysoké riziko je nepřijatelné, neprofesionální a mohlo by vést k sexuálnímu zneužívání, násilí, zranění nebo smrti.

Byznysový deník Wall Street Journal informuje o postoji amerického prezidenta Donalda Trumpa k případu zmizelého saúdského novináře Džamála Chášakdžího. Trump ani po včerejším odhalení nahrávky zachycující žurnalistovu násilnou smrt nechce udělat ukvapená rozhodnutí. Znovu zopakoval, že bude požadovat kompletní zprávu ministra zahraničí Mikea Pompea. Ten se v úterý vydal na setkání se saúdským králem. Trump sice řekl, že bude chtít odpověď na všechny otázky, zároveň ale zdůraznil bezpečnostní a obchodní vztahy se Saúdskou Arábií.

Řecký list Kathimerini otevírá své čtvrteční vydání tématem středeční rezignace ministra zahraničí Nikose Kotziase. Politik podal demisi kvůli sporům s vládním kolegou ohledně dohody s Makedonií na změně názvu země. Přejmenování by mělo řeckému severnímu sousedovi umožnit vstup do EU a NATO, což Atény dlouhodobě blokovaly právě kvůli sporu o pojmenování země. List spekuluje, jaký dopad bude mít rezignace na osud dohody, o níž Makedonci na konci září hlasovali v neplatném referendu. Dokument je však pro řeckou vládu natolik zásadní, že ani změna ministra by jej neměla ohrozit.

Deník New York Times se zabývá dalšími spory mezi demokraty a republikány v americkém Senátu. Ty vyvolala snaha schválit 15 nových konzervativních soudců. Demokraté a republikáni sice minulý týden uzavřeli příměří, které mělo uklidnit rozbouřené vody po hlasování o nominaci Bretta Kavanaugha na pozici soudce nejvyššího soudu, ta se ale ve středu zhroutila. Republikáni se totiž rozhodli soudce schválit ještě před volbami, a to přestože komora si nyní dává pauzu od jednání. Demokraté na narychlo svolanou schůzi právního výboru nepřišli, to ale nezabránilo republikánům, aby vyřizování nominací posouvali dopředu.