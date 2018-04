Zahraniční tisk: Šokující obvinění důchodce, úmrtí fotbalové legendy a obchodní války

INFO.CZ pro vás opět vybralo nejzajímavější události, které hýbou světem, ale v Česku se jim nedostává pozornosti. Podívejte se na to nejlepší z titulních stran novin z celého světa.

The Telegraph (Velká Británie)

Seriozní i bulvární britský tisk žije obviněním osmasedmdesátiletého důchodce z vraždy. Richard Osborn-Brooks nalezl ve svém domě na jihu Londýna dva zloděje, s nimiž se dostal do šarvátky a jednoho z nich ubodal. Zloděj podle deníku The Telegraph důchodce napadl šroubovákem a ten se v kuchyni bránil nožem, který měl náhodou po ruce. Pobodaný zloděj poté vyběhl na ulici, kde zkolaboval a zemřel.

Britský deník upozorňuje, že obvinění z vraždy muže, který se bránil, připomíná případ jistého Tony Martina. Farmář z Norfolku v roce 1999 zastřelil zloděje na svém pozemku. Rovněž byl obviněn z vraždy, ale toto obvinění bylo později zmírněno na zabití.

Daily Star (Velká Británie)

Bulvární deník Daily Star celou titulní stránku věnuje zesnulému Rayi Wilkinsovi. Bývalý reprezentační fotbalista přezdívaný Butch zemřel na zástavu srdce v pouhých 61 letech. Jeho smrt oplakávají především fanoušci Chelsea a Manchesteru United, kde několik let působil. Byl také jedním z prvních „ostrovních“ fotbalistů, kteří výrazně prorazili v kontinentální Evropě, když nastupoval v 80. letech minulého století za AC Milán a pařížské PSG.

Financial Times (Velká Británie)

Byznysový deník s obrovským vlivem se znepokojením sleduje obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou. Nejdříve americký prezident Donald Trump uvrhl cla na některé čínské zboží, přičemž čínský prezident Si Ťin-pching pohrozil, že oplatí stejnou mincí. FT odhadují, že se cla dotknou zboží za 50 miliard dolarů, což značně znepokojuje trhy.

Číňané navíc vyrábí některé klíčové součásti amerických produktů, například křídla či dveře nové generace Boeingu 737. Některé automobilky za oceánem zase vyrábí celé vozy, které pak prodávají americkým zákazníkům. Ve finále tak bude ohrožený především americký průmysl.

Le Monde (Francie)

Levicový francouzský deník se věnuje zejména stávce železničářů, která ochromila celou Francii. Bývalý šéf železničářských odborů Bernard Thibault v Le Monde píše, že stávka musí být předmětem obecného zájmu. Změny na francouzské železnici (SNCF), které chystá Macronova vláda podle něj povedou k ponížení pracovníků a budou mít závažné dopady.

Francouzská vláda přitom tvrdí, že SNCF, což je obdoba Českých drah, jsou drahé a jejich služby se zhoršují. Na tratě by tak chtěla pustit konkurenci, což se zástupcům SNCF samozřejmě nelíbí.

The Australian (Austrálie)

Australští Zelení navrhli zrušení veškerých sociálních jistot v zemi a jako náhradu chtějí zavedení takzvaného nepodmíněného příjmu. To v praxi znamená, že každý Australan by dostával celý život stejnou částku. Úvahy o tomto radikálním konceptu se občas objeví i v Evropě, ale nikdy nedošly tak daleko jako v Austrálii. Zelení chtějí, aby Australané nad 15 let dostávali zhruba 23 000 australských dolarů ročně a děti 5500 dolarů.

Návrh se setkal s kritikou expertů, kteří upozorňují, že mandatorní výdaje státu by vzrostly o 78 procent, což by státní rozpočet zruinovalo. Proti jsou i australští byznysmeni, kteří se mimo jiné obávají, že by se zhroutil australský finanční systém.

South China Morning Post (Čína)

Čínský deník přináší letecký pohled na umělý ostrov v Hong Kongu, jehož přední betonová část se zjevně zřítila a odnáší ji moře. Problém je, že umělý ostrov je součástí obrovské stavby mostu a tunelu, který propojuje Hong Kong s ostrovním státem Macau. Na problematickém ostrově se nachází vjezd do téměř 7 kilometrů dlouhého tunelu, který je spojen s 55 kilometrů dlouhým mostem.

Čínské úřady situaci zklidňují a tvrdí, že destrukce betonové ochrany je v pořádku a žádné nebezpečí nehrozí, protože tunel je chráněn mnoha dalšími prvky.

Der Tagesspiegel (Německo)

Německý deník varuje, že zhruba dva miliony dětí žijících v Německu jsou závislé na státní pomoci, konkrétně jejich rodiče na sociálních dávkách. Špatná situace se týká zhruba každého sedmého dítěte, přičemž počet takto „postižených“ dětí loni meziročně vzrostl takřka o šest procent.

Situace se výrazně zhoršila s příchodem masivní uprchlické vlny. Na sociálních dávkách je závislých více než 200 000 syrských dětí, přičemž v roce 2013 jich bylo jenom 7000. Na podpoře jsou ovšem závislé i děti z rumunských, bulharských a polských rodin.