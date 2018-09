ZAHRANIČNÍ TISK: Španělský premiér se podívá na Kubu a brazilští umělci burcují lid proti rasistickému kandidátovi

Jornal de Noticias

JNautor: http://en.kiosko.net

Téměř všechny portugalské deníky se na své titulní stránce věnují angolskému prezidentovi Joau Lourençovi, který v čele země stojí přesně rok. Výjimkou není ani Jornal de Notícias, který vychází po celém Portugalsku. Ten ve článku nazvaném „Další výzvy před angolským prezidentem“ popisuje rok uplynulé vlády Lourença a snaží se určit, co dalšího hlavu státu v jejím úřadu čeká.

Lourenço převzal prezidentský úřad loni v září po Josém Eduardovi dos Santosovi a zavázal se, že bude bojovat proti všudypřítomné korupci a zavede v Angole hospodářské reformy. Dos Santos stanul v čele země v roce 1979, když od tehdejší hlavy státu převzal její funkci předsedy Lidového hnutí za osvobození Angoly (MPLA) i prezidentský úřad. Znovu zvolen byl v letech 1985, 1992 a 2012. Dos Santos bývá označován za marxistu-pragmatika, který zemi otevřel kapitalismu. Oponenti a ochránci lidských práv jej ale obviňují, že nahromadil velký osobní majetek z obchodu s ropou. Tyto prostředky údajně přesunul do zahraničí, hlavně do Brazílie a do Francie.

Přestože je Angola po Nigérii druhým největším africkým producentem ropy, mnoho obyvatel žije v chudobě. INFO.CZ si o situaci v Angole povídalo s diplomatem EU, který v zemí působí, Tomášem Uličným.

El País

El Paísautor: http://en.kiosko.net

Renomovaný španělský deník věnuje jednu ze zpráv publikovaných na své titulní stránce dlouho diskutované cestě španělského premiéra Pedra Sáncheze na Kubu, kterou Madrid potvrdil v těchto dnech. Španělský premiér se tak na „ostrov svobody“ podívá po 32 letech. V plánu je schůzka s nejvyšším kubánským představitelem Miguelem Díaz-Canelem, nástupcem Raúla Castra, který Sáncheze pozval.

Sánchez a Díaz-Canel se setkali v New Yorku, kde se oba v těchto dnech účastní zasedání Valného shromáždění OSN. Návštěva Sáncheze na Kubě by se měla podle agentur uskutečnit brzy. El País uvádí, že by se tak mohlo stát v rámci jedné ze dvou už naplánovaných Sánchezových cest do Latinské Ameriky - v polovině listopadu jede do Guatemaly a koncem listopadu do Buenos Aires na summit G20.

Naposledy byl předseda španělské vlády v Havaně v roce 1989, kdy se tam José María Aznar a král Juan Carlos I. s manželkou účastnili Iberoamerického summitu. Poslední oficiální návštěva španělského premiéra na Kubě se uskutečnila v roce 1986, kdy tam zavítal socialistický premiér Felipe González.

El Comercio

El Comercioautor: http://en.kiosko.net

Kromě velkého článku věnovaného včerejšímu proslovu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pronesl během zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, se sledovaný peruánský deník na své titulní stránce věnuje také zprávě o americkém herci Billu Cosbym. Jedenaosmdesátiletý americký komik byl včera odsouzen ke třem až deseti rokům vězení za zdrogování a znásilnění své někdejší přítelkyně v roce 2004.

Kromě trestu odnětí svobody v minimálním rozsahu tří let soudce Cosbymu uložil také pokutu ve výši 25 tisíc dolarů a nařídil mu úhradu soudních nákladů. Cosby je první odsouzenou celebritou od propuknutí kampaně #MeToo namířené proti sexuálním přečinům. Ze sexuálního zneužívání ho obvinilo dalších více než 50 žen, ale většinou šlo o promlčené případy.

Buenos Aires Económico (BAE)

BAEautor: http://en.kiosko.net

Čtený ekonomický deník Buenos Aires Económico, který v Argentině vychází od roku 1997, otiskl na své titulní stránce článek, v němž se věnuje politické situaci v sousední Brazílii. Největší latinskoamerickou zemi čekají prezidentské volby, které proběhnou v polovině října. BAE si všímá zejména levicového kandidáta Fernanda Haddada, který nedávno nahradil uvězněného exprezidenta Luize Inácia Lulu da Silva. Haddad, který byl zpočátku považovaný spíše za outsidera, zaujal tím, že se v řadě nedávných průzkumů zveřejněných brazilskými médii dostal na druhou pozici.

V jejich čele se dlouhodobě drží pravicový favorit Jair Bolsonaro. Ten je ale kvůli radikálním postojům a otevřeným voláním po návratu diktatury z let 1964-1985 nepřijatelný pro více než polovinu voličů. Brazilští umělci v čele s Danielou Mercury nebo Caetanem Velosem proti němu v posledních dnech spustili na sociálních sítích kampaň „Ele não“ (On ne), ve které se snaží voliče přesvědčit, aby nedali hlas „machistickému, xenofobními a rasistickému člověku, který bude znamenat krok zpátky pro brazilskou demokracii“.

Experti se shodují, že druhé kolo na konci října ovládne Bolsonaro a Haddad, který bude spoléhat na své spojení s Lulou. Bývalý starosta Sao Paula Haddad převzal po Lulovi kandidaturu až ve chvíli, kdy soud přiměl Stranu pracujících jmenovat za exprezidenta náhradníka.

Bolsonaro, který se momentálně nachází v nemocnici, kam se dostal poté, co ho na jednom z předvolebních mítinků pobodal útočník s nožem, se prezentuje jako kandidát, jenž dá do pořádku neurovnanou brazilskou politiku prorostlou korupcí. Řada lidí ho označuje za brazilského Donalda Trumpa.