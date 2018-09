ZAHRANIČNÍ TISK: Švédské volby jako odraz protiimigračních nálad a tlak Číny na KLDR

The Guardian

Britský The Guardian se stejně jako ostatní tisk věnuje víkendovým švédským volbám, ve kterých výrazně posílila protiimigrantská populistická strana Švédští demokraté. Jak deník upozorňuje, podle předběžných výsledků budou buď muset ostatní strany sestavit širokou koalici, nebo – a to je pravděpodobnější – se budou muset se Švédskými demokraty dohodnout a přistoupit na některé jejich návrhy. The Guardian píše, že v době vrcholící migrační krize přijalo Švédsko nejvíce uprchlíků v přepočtu na hlavu a jejich příchod znamenal značnou zátěž pro švédský sociální stát i policii. Není dost doktorů a učitelů a policie podle deníku jen stěží zvládá násilí v oblastech s vysokým počtem přistěhovalců. Migrace tak byla do velké míry rozhodujícím tématem voleb, ovšem oproti očekávání ne tím hlavním, jak ukazuje průzkum agentury Ipsos, který do čela žebříčku staví zdravotnictví.

Deník The Wall Street Journal píše o tom, jak chce Írán obcházet nové americké ekonomické sankce. Mimo jiné investicemi v zahraničí a jako jejich příklad list uvádí farmaceutickou továrnu ve francouzském Champagne. Koupila ji íránská státní investiční společnost a Teherán teď doufám, že tím získá v Evropě také dobré jméno a další oporu proti USA. Podobně se Írán chová také třeba v Německu nebo v Brazílii. Washington chce, aby se Írán nadobro vzdal svého jaderného programu, raket dlouhého doletu a agresivní zahraniční politiky. Americké embargo k tomu má Írán dotlačit. Podle Evropanů to není dobrá cesta a měla by být zachována dosavadní dohoda o dočasném omezení íránského atomového programu.

List The New York Times se vrací k sobotnímu soudnímu procesu v Egyptě, kde bylo odsouzeno 75 lidí k trestu smrti za protesty v roce 2013. Šlo o demonstrace proti současnému prezidentovi Sísímu a na podporu jím svrženého prezidenta Muhammada Mursího. Egyptské úřady odsouzené obvinily ze zabití policistů, násilí a vyvolávání násilí a žhářství. Amnesty International, organizace zabývající se ochranou lidských práv, to označila za „grotestkní parodii na spravedlnost“. The New York Times připomíná podobný případ z roku 2014, kdy bylo v Egyptě odsouzeno více než šest stovek lidí k smrti za vraždu jednoho policisty.

Hongkongský deník South China Morning Post konstatuje, že to, že se na včerejší přehlídce pořádané v Pchjongjangu k 70. výročí Severní Koreje neobjevila žádná raketa dlouhého doletu, nebyla náhoda, a nebylo to také samo sebou. Severní Korea tím chtěla ukázat, že chce nadále spolupracovat se Spojenými státy na svém jaderném odzbrojení. Proto na přehlídce nebyly střely schopné zasáhnout území USA. Severní Koreu podle South China Morning Post tlačí k dohodě s Washingtonem Čína. Do Pchjongjangu prý dokonce kvůli tomu přijel Li Čan-šu, trojka v hierarchii komunistické strany Číny, považovaný za pravou ruku čínského prezidenta, šéfa čínských komunistů Si Ťin-pchinga. Severní Korea by se podle něj měla také inspirovat „čínskou cestou rozvoje“, tedy tržními reformami a otevřeností světu.

Financial Times uvádí, že Evropská komise chce posílit moc Evropského bankovního úřadu (EBA) a Úřadu evropského prokurátora (EPPO). EBA by měla mít možnost vyšetřovat přímo praní špinavých peněz v některých evropských bankách a EPPO zase – od roku 2025 – některé případy terorismu týkající se více evropských zemí. Impulsem pro tento návrh bylo několik letošních skandálů, kdy se zjistilo porušování sankcí vůči Íránu na Maltě, praní špinavých ruských peněz v Estonsku a v holandské ING Bank.

Indický list Hindustan Times píše mimo jiné o plánu na propuštění 150 tisíc vojáků z indické armády v příštích pěti letech. Má to zlepšit schopnost vojáků vést válku. Propuštěni totiž budou především „provianťáci“, jejichž práce se v armádě dubluje. Jinak řečeno, na různých místech dělají minimálně dva lidé tu samou práci a výsledek je, že požadovaný materiál k bojovým jednotkám nedorazí. Armáda chce také přesunout přes 50 tisíc vojáků z nebojových pozic k bojovým útvarům.