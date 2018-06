ZAHRANIČNÍ TISK: Tabákové firmy zneužívají k práci děti, opozice viní Erdogana z ovlivnění voleb

Tehran Times

Íránské Tehran Times informují o nedělních výrocích ministra zahraničí Mohammada Džavada Zarífa, jenž se vyjadřoval k jaderné dohodě, kterou Spojené státy začátkem května vypověděly. Podle Zarífa nyní USA tlačí i na ostatní zapojené státy, aby od paktu ustoupily. Podle jeho slov ale evropské země, Čína i Rusko hledají stále způsoby, jak smlouvu zachovat. „Bude to složitá cesta, ale přinese nám lepší budoucnost,“ věří diplomat. Jeho domovská země dle něj od paktu odstoupit nechce, ale nevylučuje, že za určitých okolností k tomu může dojít.

The Guardian

Britský Guardian upozorňuje na vzrůstající problém dětské práce na tabákových plantážích. Ačkoli se výrobci tabákových výrobků zavázali, že budou plantáže kontrolovat a děti mladší 14 let obratem odesílat do školy, podle zjištění deníku se to neděje a množství dětí na polích roste. Problémem, který komplikuje řešení situace, je především velká zadluženost rodin v Asii a Africe, kde rodiče příjem dětí používají k umoření svých dluhů. Dětem pak ale vzdělání chybí a snáze spadnou do stejné situace jako jejich rodiče. Jde tak o nekončící koloběh bídy.

South China Morning Post

Čínský deník informuje o plánované návštěvě amerického ministra obrany Jamese Mattise. Ten je dlouhodobým kritikem čínského zbrojení, především na ostrovech v Jihočínském moři. Ačkoli vztahy mezi USA a Čínou jsou teď kvůli obchodním sporům napjaté, Mattis včera před novináři uvedl, že jeho návštěva v Číně příští měsíc bude spíše smířlivá a nehodlá na ní „vytahovat“ témata, na která mají země rozdílné názory. Mattis chce s čínskými zástupci řešit především strategická bezpečnostní témata. Podle oficiálních informací se chce zabývat hlavně denuklearizací Severní Koreje a rolí, kterou v celé akci bude hrát Čína jako nejbližší spojenec KLDR.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Německý list se stejně jako většina ostatních věnuje právě uskutečněným tureckým prezidentským volbám. Ačkoli stávající prezident Recep Tayyip Erdogan se prohlásil za vítěze, opozice tvrdí, že volby mohly být zmanipulované. „Obyvatelé mi udělili mandát pro další období,“ uvedl v neděli v noci turecký prezident v Istanbulu. Opoziční strana CHP obvinila Erdogana, že předčasným vyhlášením výsledků chce přispět k tomu, aby nezávislí pozorovatelé už opustili místnosti a bylo tak možné s hlasy manipulovat.

The New York Times

Americký deník se věnuje kromě jiného i světovému fotbalovém šampionátu v Rusku, konkrétně egyptskému týmu. Ten posílil ve druhém utkání navzdory zranění ramene Mohamed Salah. Dnes jeho tým ale hraje naposledy – je jisté, že dál nepostoupí. Ačkoli se spekulovalo, že Salah proto odjede dříve a dá přednost rehabilitaci, egyptský kapitán to odmítl a zůstává i na zápas se Saúdskou Arábií. „V Egyptě stojíme všichni společně a táhneme za jeden provaz. Vztahy v týmu jsou skvělé a navzájem se respektujeme,“ uvedl Salah na svém twitterovém účtu. Podle redaktorů The New York Times i toto malé gesto útočníka, který jinak hraje za Liverpool, povzbuzuje obyvatele země, která se stále pohybuje na hranici krize a kde místní k Salahovi vzhlížejí jako k hrdinovi.