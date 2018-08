Zahraniční tisk: Trump v problémech, Saúdové hledají peníze a obchodní válka USA s Čínou

The Economist

Týdeník The Economist má tentokrát na titulní straně portrét amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stejně jako další tisk se věnuje problémům prezidenta, který byl obviněn, že nechal v průběhu předvolební kampaně uplatit dvě ženy, aby se nezmiňovaly o sexuálním vztahu s ním. To je proti americkým zákonům a The Economist tak spekuluje o tom, zda může být Trump odvolán z funkce a jak by to probíhalo. Každopádně nad Trumpovou budoucností se zřejmě stahují temné mraky.

Financial Times

List Financial Times se věnuje privatizaci největší ropné společnosti světa, saúdskoarabské Saudi Aramco. Nebo přesněji jejímu odložení na neurčito. Privatizace pěti procent společnosti přes burzu měla přinést do saúdskoarabské státní kasy miliardy dolarů, které chtěl použít ambiciózní korunní princ Mohamed bin Salmán na rozsáhlé investice do ekonomiky. Místo toho si teď saúdskoarabský státní investiční fond Public Investment Fund vypůjčí u západních bank 11 miliard dolarů a ty pak bude moci investovat, kam si bude korunní princ přát.

The Wall Street Journal

Deník The Wall Street Journal se kromě potíží prezidenta Donalda Trumpa věnuje také příběhu irácké Jezídky, která byla unesena teroristickou organizací Islámský stát, znásilněna a nyní má díky tomu dítě. Jezídi, kteří dbají na svoji „rasovou“ čistotu ji odmítli s dítětem přijmout zpět a ona se ho odmítla vzdát. Nyní žije v domě pro takové matky provozované v iráckém Kurdistánu jedním Američanem. Volbě, zda se vzdát svého dítěte a vrátit se k rodině a národu, nebo zůstat s dítětem, a vzdát se své rodiny, známých a kamarádů, čelí stovky žen odvlečených Islámským státem.

The New York Times

Evropská edice amerického deníku The New York Times přináší reportáž z Jemenu, speciálně z hlavního města země drženého povstalci. Popisuje zhoršující se ekonomickou situacu a rostoucí počet lidí žebrajících na ulicích. Saudy vedená koalice bojující na straně vlády odřízla polovinu země od humanitární pomoci a vláda nevyplácí platy státním zaměstnancům na povstaleckém území, i když to slíbila. V zemi se rozmáhá hlad.

South China Morning Post

Hongkongský deník South China Morning Post se věnuje obchodní válce mezi Čínou a Spojenými státy. Speciálně rychlé čínské odpovědi na nová americká cla. Tedy zavedení čínských cel na americké zboží. Deník ovšem cituje odborníky, podle nichž to není pro Čínu nejlepší strategie a uvádí odhady, podle kterých letos sníží spory s USA čínský ekonomický růst o 0,2 procentního bodu.

Deník si také všímá toho, že čínský prezident a šéf tamní vládnoucí komunistické strany Si Ťin-pching letos porušil tradici a při každoročním povyšování v armádě byli vynecháni starší generálové a předhonili je „mladší“, tedy padesátníci a šedesátníci. List to dává do souvislosti se zaváděním pořádku v čínské lidové armádě a tím, že ji Si přeje modernizovat. Bližší pohled ovšem ukazuje, že si ji zároveň přeje více zpolitizovat. Povyšováni jsou hlavně politruci a vysocí straničtí činitelé, kteří podporují Si Ťin-pchinga a jeho snahu o stálé posilování jeho moci.