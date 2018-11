ZAHRANIČNÍ TISK: Trump zpražil Francii, Mayová hraje o brexit a zmenšující se Evropa dle Merkelové

Vyjednávači Británie a Evropské unie se konečně dohodli na podmínkách odchodu země z evropského bloku, vyhráno ale není. Donald Trump do Paříže vzkázal, že bez USA by dnes Francouzi mluvili německy. A v Kalifornii pokračuje hledání ostatků uhořelých lidí. O čem dnes píší vybraná světová média?

„Tohle je ta dohoda, teď mě podpořte,“ říká podle britského deníku The Guardian britská premiérka Theresa Mayová ostatním členům jejího kabinetu. Dlouho očekávanou dohodu o brexitu s Evropskou unií uzavřela včera večer, teď jí však čeká další složitý úkol – přesvědčit poslance a především členy její Konzervativní strany, aby dokumentu dali zelenou. Podle Guardianu jsou však zastánci tvrdého brexitu odhodlaní naopak tlačit na ministry, aby dohodu zablokovali. Jak se k výsledku komplikovaného vyjednávání postaví, bude jasnější dnes odpoledne, kdy se má kabinet Mayové sejít a dohodu posoudit.

Britský list The Times si na titulní straně všímá útoku amerického prezidenta Donalda Trumpa na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, se kterým si jako s jedním z mála světových lídrů dosud rozuměl. Šéfa Bílého domu však dopálily Macronova nedávná slova o tom, že je potřeba vybudovat evropskou armádu, která by byla nezávislá na Spojených státech. Trump tak přes twitter do Paříže vzkázal, že kdyby nebylo Američanů a jejich zapojení do dvou světových válek, Francouzi by dnes mluvili německy. Pohrozil také zvýšením cel na francouzská vína.

Německý Frankfurter v komentáři analyzuje včerejší projev kancléřky Angely Merkelové v Evropském parlamentu, ve kterém vyzvala k toleranci a solidaritě. Podle komentátora byl projev především obranou tradiční evropské politiky proti novým nepřátelům mimo i uvnitř Evropské unie. Pokud jde ale o obsah, řeč Merkelové „nepřinesla do Štrasburku mnoho nového“ a myšlenky týkající se společné zahraniční politiky EU, eura a migrace jsou známé postoje německé vlády, píše FAZ. Výzvou, aby vznikla společná evropská armáda, pak Merkelová navázala na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, v minulosti přitom byla k takové myšlence spíš skeptická.

Deník však upozorňuje na to, že navzdory vizím Merkelové se v Evropě šíří nacionalismus a vliv euroskeptiků se po volbách do Evropského parlamentu pravděpodobně ještě víc zesílí. „Evropa Merkelové ještě existuje, ale bude stále menší,“ varuje na závěr deník FAZ.

Americký deník přináší reportáž z ohledávání trosek domů po ničivém požáru v kalifornském městě Paradise na západním pobřeží. Skupina specialistů zde prohledává domy, ve kterých zůstali lidé často uvěznění. „Zkontroluj koupelnu. To je místo, kam bych asi šla a pouštěla si vodu, co nejdéle by to bylo možné,“ vysvětluje jedna z členek skupiny, která pátrá po lidských tělech a kostech lidí. Podle úřadů během požárů zemřelo nejméně 48 lidí, mnoho dalších se ale stále pohřešuje. Jde tak o nejhorší požár v historii Kalifornie.

Politika „Amerika na prvním místě“, kterou razí šéf Bílého domu Donald Trump, vyvolala pouze mezinárodní odpor, prohlásil podle listu Iran Daily íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. Podle něj dělá Trump svou nacionalistickou politikou velkou chybu a kritizoval také jeho odstupování od mezinárodních dohod, jako byla například íránská jaderná dohoda. „Myslím si, že Spojené státy jsou extrémně mocná země. Výdaje na armádu USA odpovídají vojenským výdajům všech zemí dohromady. Nicméně nepřiměřené užívání jakékoliv síly vyvolává reakci části mezinárodního společenství,“ dodal Zaríf v rozhovoru.