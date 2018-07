ZAHRANIČNÍ TISK: Trumpova trapná návštěva, čínská politika šmírování a masivní pokuta pro Facebook

Der Tagesspiegel

Migrační plán Horsta Seehofera je tématem číslo jedna německého tisku. Komentář listu Der Tagesspiegel nicméně poukazuje na to, že jeho hlasitě vykřikované řešení je ve skutečnosti starým koaličním kompromisem. Seehofer onen plán prý zveřejnil jen na efekt, dobře ví, že jeho řešení lze snadno prosadit, protože už se na něm jednou s koaliční stranou SPD dohodl. Před novináři teď prý navíc dělá, jako by se poslední tři týdny, kdy se vláda kancléřky Merkelové kvůli němu pohybovala na hraně pádu, nestaly.

Seehofer se podle listu v době vládní krize začal přibližovat rétorice protiimigrační Alternativě pro Německo. Jako ministr vnitra by podle Tagesspiegelu neměl předstírat, že situace s migranty je v Německu katastrofální a neměl by vést obyvatele k nedůvěře vůči uprchlíkům. Měl by řešit, jak přistěhovalectví lépe regulovat a zefektivnit práci úřadů.

Americká verze New York Times se věnuje chlapcům, kteří spolu se svým trenérem uvázli v thajské jeskyni a jako zázrakem se je podařilo zachránit. Přibližuje příběh 14letého Adula, který už jeden velký únik zažil – to když utíkal z konfliktem rozervané oblasti Barmy. Jeho rodiče věřili, že v Thajsku bude mít šanci na vzdělávání a hlavně lepší život. V zatopené jeskyni sehrál klíčovou roli, pomáhal totiž překládat mezi ostatními fotbalisty a potápěči.

Britská média ovládá nejen fotbalová horečka ale také napjaté očekávání návštěvy Donalda Trumpa, která by podle mnoha komentářů ostrovních novin mohla být poněkud trapná. Trump nedávno prohlásil, že Británie je země v rozkladu a trvá na tom, že se chce sejít s teď už bývalým ministrem zahraničí Borisem Johnsonem, který před pár dny rezignoval kvůli postupu premiérky Theresy Mayové v otázce brexitu. Pro Mayovou je to špatný signál, připomíná deník The Sun. Komentátoři z Daily Mirror americkému prezidentovi nicméně vzkazují: V porovnání s rozdělenými Spojenými státy, je Británie klidnou zemí.

Sociální síť Facebook dostane kvůli masivnímu úniku dat ve Velké Británii v kauze Cambridge Analytica maximální možnou pokutu půl milionu liber, píší Financial Times. Odvolávají se na informace z úřadu, který v Británii dohlíží na ochranu osobních dat. Sociální síť nedokázala zabezpečit data svých klientů a navíc ani nedokázala transparentně vysvětlit, co se s informacemi dále děje. Vyšetřovatelé podle FT stále zkoumají, jaký vliv měl únik na výsledky referenda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Prošetřují jak kampaň za brexit, tak i proti němu.

Jemen: Bažina pro Saudy i Spojené arabské emiráty – s tímto titulkem otevírá íránský deník Tehran Times. Píše v něm, že válka, kterou mezinárodní koalice v čele se Saúdskou Arábií začala v březnu 2015, nesplnila svůj účel. Kromě toho, že za sebou nechala oběti jak na civilistech, tak v armádě, kterých navíc v posledních měsících dramaticky přibylo, brutálně zatěžuje ekonomiku zapojených států. Spojené arabské emiráty podle propočtů listu stojí více než miliardu dolarů měsíčně, ročně až 16 miliard. Poslední ofenzíva na přístav Hudajda nic nového nepřinesla a emiráty kvůli ní musely zredukovat své operace. Proti alianci se navíc začína stavět stále větší část mezinárodního společenství.

Prestižní americký deník se na své titulní straně mezinárodního vydání věnuje čínskému špehování svých občanů. Poukazuje na to, že policisté v některých městech nosí speciálně upravené brýle, které pomocí umělé inteligence dokáží rozeznat rysy občanů a odhalit jejich identitu. Podobné schopnosti mají i kamery na ulicích, na nádražích nebo bezpečnostní kamery v některých obchodech, díky kterým se už podařilo zadržet několik podezřelých, včetně později usvědčených pašeráků. Čína podle NYT dokáže takto sledovat více než miliardu lidí. Už teď má Čína víc než 200 milionů kamer, tedy čtyřikrát více než Spojené státy.