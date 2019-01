ZAHRANIČNÍ TISK: Uprchlíků loni opět ubylo a Severní Irsko se chystá na „válku v ulicích“

The Guardian

The Guardianautor: Kiosko.net

Britská policie začala trénovat strážníky, které chce nasadit u hranic Severního Irska. V místě sílí napětí před plánovaným brexitem. Do ulic by mělo být postupně nasazeno až tisíc specialistů z Anglie a Skotska. O posily požádal irský policejní šéf, který vyjádřil obavy z rostoucích nepokojů. Paniku by mohla spustit především varianta brexitu bez dohody, která by mohla odstartovat další vlnu občanských nepokojů, které mezi nacionalisty a loajalisty utichly po čtyřiceti letech v roce 1998.

The New York Times

The New York Timesautor: Kiosko.net

Takzvaný shutdown trvá ve Spojených státech už třináctý den. Třetina úřadů je uzavřená z toho důvodu, že se demokraté nedokázali s prezidentem Donaldem Trumpem domluvit na penězích pro americkou vládu. Politický konflikt ale dopadá především na zaměstnance, kteří jsou většinou placeni po 14 dnech a čeká je tak první období, za které nedostanou zaplaceno. Někteří tak dle svých slov řeší, zda mají zaplatit buď účet za telefon, nebo za nájem, protože jim docházejí peníze. Dohoda, která by mohla shutdown ukončit, zatím není na obzoru. Zavřena tak zůstávají například i všechna známá washingtonská muzea.

Financial Times

Financial Timesautor: Kiosko.net

Americký list informuje o ekonomických výsledcích firmy Apple, které nejsou tak dobré, jak firma předpokládala. Tržby byly v posledním čtvrtletí zhruba o desetinu menší a Apple dokonce přestal zveřejňovat prodeje svých jednotlivých modelů. Za slabšími prodeji podle ředitele firmy Tima Cooka stojí především nižší zájem v Číně. Zpráva o nižších tržbách výrazně oslabila akcie firmy v USA a experti se obávají dalšího propadu, který by mohl nastat kolem 29. ledna, kdy firma zveřejní finální informaci o tržbách ze poslední čtvrtletí roku 2018.

Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegelautor: Kiosko.net

Ve Středozemním moři se loni utopilo více než 2 200 uprchlíků. Vyplývá to z analýzy Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Do Evropy se za uplynulých dvanáct měsíců přes moře dostalo 113 482 lidí. Počet těch, kteří na starý kontinent přichází, se ale v porovnání s předchozími roky výrazně zmenšuje. V roce 2017 přes moře do Evropy uprchlo více než 170 tisíc lidí. V roce 2015 to byl více než milion. Migranti mířili loni nejčastěji do Španělska, případně do Itálie a Řecka.

The Herald

The Heraldautor: Kiosko.net

Skotský list dnes informuje o katastrofálním nedostatku míst v tamních nemocnicích. Pacienti často čekají na hospitalizaci déle než rok, přestože jim zákon zajišťuje nemocniční péči do 12 týdnů od diagnózy a určení dalšího ošetření. Není výjimkou, že někteří čekají na zákroky i déle než dva roky. Situaci způsobuje jednak nedostatek míst v zařízeních, ale také podstav zdravotnického personálu.