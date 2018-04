Zahraniční tisk: USA podle Íránu tvoří válečný kabinet, v Británii zuří válka gangů

The Guardian

Policie nechtěně přispěla k růstu vražd a ozbrojených útoků mladých lidí ve Velké Británii, tvrdí podle titulního článku deníku Guardian uniklé dokumenty z Ministerstva vnitra. Velká britská města s Londýnem v čele v posledních měsících zaplavila vlna násilí gangů a vražd, jen v metropoli letos zemřelo již přes 50 lidí. Podle uniklých dokumentů má ale na současném stavu vinu i policie, která v poslední době výrazně snížila své stavy. Počet britských strážníků se za posledních sedm let snížil asi o 20 tisíc na 123 tisíc.

Financial Times

Za to zaplatíte, vzkazuje na titulní stránce deníku Financial Times americký prezident Donald Trump všem, kdo jsou zodpovědní za víkendový chemický útok v Sýrii. Ten mají podle všeho na svědomí vojska tamního diktátora Bašára Asada, ten však, podobně jako spojenecké Rusko, vinu za smrt asi 40 lidí ve městě Dúma odmítá. Trump Asada nazval zvířetem, uvádí Financial Times, a varoval jak syrský režim, tak i jeho ruské a íránské spojence, že „za to zaplatí.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Německý tisk se na své titulní stránce věnuje plánovanému útoku na berlínský půlmaraton, který se policii podařilo překazit ještě v jeho zárodku. Zadrželi při tom šest mužů, kteří měli vazby na islamistu Anise Amriho, který v prosinci 2016 na berlínském vánočním trhu zabil 12 lidí, včetně jedné Češky. Podle deníku jeden z nich plánoval během akce zaútočit nožem. Během sportovní události se v centru německé metropole sešlo čtvrt milionu diváků a 36 tisíc běžců.

Teheran Times

Donald Trump očekává, že se Turecko ke Spojeným státům přidá ve snaze razit tvrdou linii vůči Íránu, tvrdí tamní list Teheran Times. Všímá si přitom změn, které prezident v posledních týdnech učinil na postech svého hlavního bezpečnostního poradce i ministra zahraničí. Oba nově jmenovaní muži, John Bolton a Mike Pompeo, jsou zastánci tvrdé linie vůči Íránu. „Trumpovi ministry lze nazvat jako ´válečný kabinet´,“ upozorňuje Teheran Times.

South China Morning Post

Čínský deník si všímá nedělního prorockého tweetu Donalda Trumpa, ve kterém prezident předpověděl, že Peking odstraní svá cla – protože to je správná věc. „Pak zavedeme oboustranné zdanění, dohodneme se ohledně našich sporů o intelektuální vlastnictví. Naše země čeká skvělá budoucnost,“ cituje deník amerického prezidenta. Trump tak chce podle deníku zvolnit agresivní rétoriku, která v oblasti obchodních opatření mezi oběma státy v posledních týdnech vládne.

New York Times

New York Times si na své titulní straně všímá, že chemický útok Asadových vojsk na syrské město Dúma nejspíše zmaří plány Donalda Trumpa na brzký odsun svých vojsk ze země. Ty přitom oznámil jen před několika dny, navíc nařídil zmrazit asi 200 milionů dolarů, které měly přispět k obnově poválečné Sýrie. Nyní je ale vše jinak. Podle deníku se teď významně zvýšily šance, že Trumpovi mariňáci v Sýrii zůstanou déle, než doufali. Navvzdory Trumpově doktríně America First.