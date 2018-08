ZAHRANIČNÍ TISK: Ústup piva, íránsko-americké napětí i nová vlna autoritářství

New York Times

Běžní Íránci si přejí, aby zástupci jejich země usedli k jednacímu stolu s prezidentem Donaldem Trumpem, píše na své titulní straně mezinárodní vydání deníku New York Times. Na rozdíl od politické reprezentace Íránu tak kývají na Trumpovu nedávnou nabídku; „Setkám se s kýmkoliv, pokud chtějí jednat, pojďme jednat. Kdykoliv,“ napsal americký prezident. Téma je jasné - vycouvání Spojených států z mezinárodní jaderné dohody s Íránem a znovu uplatněné sankce, které vedou k útěku investorů a rapidnímu poklesu měny.

Představitelé Íránu ale dali najevo, že jsou jakákoliv otevřená jednání s americkým lídrem proti jejich vůli, tím spíše, že je americký prezident ještě nedávno nazýval „arogantními drzými ignoranty.“ Obě strany přitom mají co získat – Íránu by pomohla stabilizovat měnu a zastavit únik kapitálu. Spojené státy by snížily tlak mezinárodní komunity poté, co jednostranně vypověděly jadernou dohodu z roku 2015. Především by ale byli spokojení i běžní Íránci: „Samozřejmě, že bychom měli jednat s Trumpem,“ říká pro New York Times Íránec Jamshid Moniri. „Co je špatného na tom si promluvit?“

Americká vášeň pro pivo pomalu vyhasíná, tvrdí renomovaný deník Wall Street Journal. Za Atlantikem totiž v posledních letech lidé v restauracích stále častěji preferují vína a koktejly, které tak vytlačily zlatavý mok z jeho dominantního postavení. Oborová organizace Beer Institute uvádí, že zákazníci v barech a restauracích si loni objednali pivo jen ve 49.7 procentech případů, v polovině 90. let byl podíl milovníků piva v těchto zařízeních přes 60 procent.

Snižuje se spotřeba piva i v absolutních číslech, všímá si deník. Američané loni vypili 73,4 litru piva na osobu, o necelých sedm litrů méně, než v roce 2010. A na přelomu milénia byla spotřeba zlatavého moku dokonce dokonce na úrovni 83,2 litru na osobu. Pokles odbytu je však trend, který se týká například i Česka. Spotřeba piva se u nás loni rok snížila o pět litrů na 138 litrů na osobu.

Se stavem lidských práv ve světě rozhodně nemůžeme být spokojení. V rozhovoru pro francouzský deník Le Monde totiž Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zeid Ra'ad Al-Hussein odsuzuje „vzestup autoritativních režimů, populistické rétoriky, lží, polopravd a přetvářek.“

Podle diplomata, kterému jeho mandát vyprší na začátku září, není žádná země prosta porušování lidských práv, v každém státě lze nalézt případy diskriminace či zneužívání. „Postup při prosazování lidských práv je velmi obtížný, a nástup různých krizí z poslední doby vyvrcholil v zásadní problém. Existují ale i pozitivní trendy, velký pokrok v oblasti lidských práv učinila v posledních době například Etiopie,“ uvedl diplomat.

Příběh starý jako lidstvo samo popisuje na své titulní straně australský deník Daily Telegraph. Ve svém úvodním článku přináší podivuhodný příběh úspěchu dopravní společnosti MU Group, které se začalo dařit poté, co jako konzultanta najala bývalého ministra silnic a komunikací Duncana Gaye.

Noviny informují, že společnost získala od doby, kdy Gay rozšířil loni její řady, zakázky za 4,46 milionů dolarů. Paradoxně, ani jedna z těchto zakázek nebyla soutěžena ve veřejném tendru.