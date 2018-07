ZAHRANIČNÍ TISK: V JAR řeší válku taxikářů a Britové přihlížejí osudu bojovníků Islámského státu

The Independent

Osud dvou Britů, kteří se stali bojovníky takzvaného Islámského státu, řeší nejeden britský deník, titulní stranu jim věnoval i Independent. Členům teroristické organizace, kteří se podíleli nejen na únosech, ale také na vraždách a mučení, britská vláda už v minulosti odebrala pasy i občanství. Na začátku roku ale skupiny zadržely milice SDF, které mimo jiné podporují Spojené státy. Británie se navzdory kritice rozhodla, že USA nepožádá ani o vydání obou občanů, ani o záruku toho, že nad nimi nebude vynesen trest smrti. The Independentautor: The Independent/en.kiosko.net

The Australian

Jedna ze čtyř největších australských bank se rozhodla zlepšit podmínky tamním farmářům, píše The Australian. National Australia Bank chce v budoucnu zrušit některá opaření, která komplikují život farmářům, kteří bojují o místo na trhu a často také o přežití. Generální ředitel Andrew Thorburn slíbil, že banka venkovským farmářům přestane účtovat úroky z prodlení a zavede speciální baliček opatření, které by jim mělo podnikání usnadnit. Podle něj by tyto kroky mohly vést k oživení australského venkova. The Australianautor: The Australian/en.kiosko.net

Daily Mail

Bulvární deník Daily Mail dnes varuje před spalujícím horkem. Podle něj už úřady vyzývají obyvatele, aby se před teplem chránili a aby se pokud možno nevycházeli ven mezi 11. a 15. hodinou. Rtuť teploměru by totiž v nejbližších dnech měla podle meteorologů atakovat hranici 35 stupňů Celsia. Británii navíc sužuje nejsušší léto od roku 1961. Podle zemědělců sucho ohrožuje úrodu a hospodářská zvířata musejí krmit zásobami na zimu. Daily Mailautor: Daily Mail/en.kiosko.net

Hindustan Times

Velkou část titulní strany věnuje Hindustan Times zdražování dopravy v indickém hlavním městě. Zdražování se dotklo i ikonických rikšů, ty si podle nového nařízení budou moci za první kilometr jízdy účtovat 25 rupií a za každý další 10 rupií, tedy přibližně osm, respektive 3 koruny. V Dillí je registrovaných téměř 100 tisíc rikšů, ti jsou často považování za voliče Aam Aadmi Party, která v současnosti v hlavním městě vládne. Hindustan Timesautor: Hindustan Times/en.kiosko.net

