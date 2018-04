Zahraniční tisk: Válka nevychovaných, Trump jako politik bez mozku a zapomenuté dívky Boko Haram

Přední stránky zahraničních novin plní hlavně téma Sýrie. Novináři spekulují hlavně o tom, jestli americký prezident Donald Trump v posledních couvá, nebo zda se nakonec opravdu rozhodne režim Bašára Asada potrestat za použití chemických zbraní silou. Proč by to nemusel být dobrý nápad, vysvětluje ve svém komentáři například německý deník Die Welt. V dnešním monitoringu se ale také podíváme do afrických nebo australských novin.

Die Welt

Die Welt, 12. 4. 2018autor: Die Welt

Německý deník Die Welt se v komentáři s názvem Válka nevychovaných zamýšlí nad tím, co by mohl změnit případný úder Američanů a jejich spojenců v Sýrii. Jako klíčovou otázku vnímá to, jestli může být režim Bašára Asada zlikvidovaný silou. Útok ze vzduchu podle autora Von Jacquese Schustera smysl nedává, protože by neměl žádný dlouhodobější dopad. Američané a Francouzi, kteří zvažují, že se k akci připojí, by se proto podle Weltu měli připravit na to, že pokud chtějí reálnou změnu na Blízkém východě, museli by do oblasti poslat tisíce vojáků a čelit tak přímému střetu s Rusy a Íránci, který by měl katastrofické následky. „Je možné, že k válce bude muset stejně dojít,“ píše Schuster v komentáři, „neměl by ji ale začínat nemotorný člověk bez mozku, kterého nebere vážně ani Asad ani Moskva, a ani Francouz, který se jen snaží dostat na politické výsluní.“

New York Times

New York Times, 12. 4. 2018autor: NYT

Jen málokterá zpráva z Nigérie tak zahýbala zbytkem světa jako únos více než dvou set školaček teroristickou organizací Boko Haram před čtyřmi lety. Do kampaně za jejich propuštění se zapojili lidé z celého světa, včetně řady známých osobností. Výraznou tváří Bring Back Our Girls byla na příklad bývalá první dáma Spojených států Michelle Obamová. Deník New York Times se k jejich příběhu rozhodl po čase vrátit, reportáží i interaktivním projektem na svých webových stránkách.

Na svobodu se postupem času dostala zhruba polovina těchto dívek a i ony jsou dnes tak trochu celebrity, život ale ani dnes příliš snadný nemají. Nigerijská vláda umožnila studium na soukromé univerzitě, kterou jinak navštěvují hlavně děti politiků a zámožných Nigerijců. Ven nesmí vyjít bez ochranky, pokud v zajetí porodily členům Boko Haram děti, nesmějí je mít u sebe. Velmi omezený kontakt mají i se svými rodiči. O tom, co se dělo po únose, z nařízení úřadů mluvit nesmějí, podle úřadů by to mohlo ohrozit život jejich spolužaček, které se stále zachránit nepodařilo.

South China Morning Post

South China Morning Post, 12. 4. 2018autor: South China Morning Post

Čínská centrální banka oznámila, že se země více otevře zahraničním investorům a umožní jim vlastnit větší podíly i v klíčových firmách. Peking tak reaguje na stupňující se napětí mezi ním a Washingtonem, které se v posledních týdnech přetavilo v uvalování dalších a dalších cel na různé kategorie zboží. Podle listu South China Morning Post se Čína snaží ukázat, že je klíčovým zastáncem volného trhu a otevřené ekonomiky.

The Australian

The Australian, 12. 4. 2018autor: The Australian

Australský deník se stejně jako mnoho dalších věnuje výpovědi Marka Zuckerberga před americkým kongresem, která je po Sýrii druhým nejčastějším tématem v dnešním vydání zahraničních novin. Komentátor se v něm vrací k okamžiku, kdy se politici zakladatele sociální sítě ptali, zda je ochotný říct, v jakém hotelu spal a s kým si v posledních letech psal zprávy. Autor textu na tom poukazuje, že Zuckerbergovi jde pouze o ochranu vlastního soukromí a velikost současného skandálu zřejmě stále nechápe. Připomíná také sérií gifů a memů, které v souvislosti s Zuckerbegovým vystoupením kolují po internetu.

The Star

The Star, 12. 4. 2018autor: The Star

Jihoafrický deník The Star se na své titulní straně věnuje pohřbu druhé manželky bývalého prezidenta Nelsona Mandely. Winnie Madikizelovou-Mandelovou popisuje jako ženu, která i po smrti dokáže sjednotit rozdělený jihoafrický lid a alespoň na chvíli uklidnit napětí mezi znesvářenými politickými stranami. Deník ji označuje za jednu z největších ikon boje proti apartheidu, která obětovala svůj život za svobodu Jižní Afriky.

Winnie byla Mandelovou manželkou 38 let, z toho 27 let ale strávil Mandela ve vězení za své politické aktivity v boji proti tehdejšímu režimu rasové segregace v JAR. Rozvedli se v roce 1996.