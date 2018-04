Zahraniční tisk: Varování izraelského prezidenta, uprchlíci fotbalisté a ničivé následky hurikánu

Portoriko neustále bojuje s následky hurikánu Maria a potýká se s rozsáhlými výpadky proudu. Izraelský prezident mluvil o tom, že antisemitské nálady porůstají evropskou společností. Podle britského deníku Financial Times se v Evropě můžeme těšit na to, co v příštím roce přinese streamingová služba Netflix. Na další události se podívejte v našem přehledu zahraničního tisku.