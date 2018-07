ZAHRANIČNÍ TISK: Ve Francii vzrůstá antisemitismus, brexit mohli ovlivnit podnikatelé z USA

Volby v Zimbabwe, sucho i ovlivňování britských politiků americkými podnikateli, o tom všem dnes píší světové deníky. Americký The New York Times také upozorňuje na vzrůstající vlnu antisemitismu ve Francii, která vede ke vzniku čistě židovských čtvrtí.

Americký deník upozorňuje na vlnu nového antisemitismu ve Francii. V hlavním městě prý začíná vznikat více čistě židovských čtvrtí, především z toho důvodu, že se v nich židé cítí prý bezpečněji. Přestože tato náboženská komunita tvoří méně než jedno procento francouzské populace, loni bylo proti židům spácháno celkem 40 % všech zločinů z nenávisti, což je 20% nárůst oproti roku 2016. "Když jdu po ulici s Davidovou hvězdou, lidé se rozestupují a vyhýbají se mi," popsala pro deník Pařížanka Joanna Galilliová.

Británií bude dnes a v následujících dnech pravděpodobně hýbat kauza thinktanku IEA (Institute od Economic Affairs), který americkým firmám nabízel za příspěvek možnost jednání s britskými ministry, například Borisem Johnsononem, nebo Davidem Davisem. O praktikách promluvil na skrytou kameru ředitel IEA Mark Littlewood, který je označil za pouhou "hru ovlivňující Brexit". Littlewood na videu uvedl, že "nemá absolutní problém s tím zprostředkovat někomu, kdo má obchodní zájmy, podobné kontakty". Američtí investoři totiž prý s ministry měli zájem jednat o dovozu zboží, kterým chtějí z britského trhu vytlačit dovozce z EU, a mají zájem nástavit parametry pro dovoz, které by je na trhu zvýhodňovaly.

Íránský list přináší zprávu o propuštění palestinské dívky Ahidy Tamímíové, která byla loni odsouzena za napadení dvou izraelských vojáků. 17letá dívka je pro mnohé Palestince hrdinkou. Celý loňský útok totiž natočila její matka a video se rychle rozšířilo po internetu. Dívce hrozilo několik let vězení, ale protože přistoupila na nabídku prokurátora a uznala vinu, mohla se nyní dostat na svobodu. Následně se objevila další videa a fotografie, na kterých je rodina Tamímíové ve sporu s izraelskými vojáky. Tehran Times tak její příběh uveřejnil dnes pod titulkem "Odpor pokračuje".

Jihoafrický The Star informuje o včerejším emotivním vystoupení bývalého zimbabwského prezidenta Roberta Mugabeho. Ten odmítl v následujících volbách hlavy státu podpořit kandidáta své strany ZANU-PF Emmersona Mnangagwu, který je prozatímním prezidentem a dle odborníků patří mezi favority voleb. "Vážím si ho, je to dříč, ale nejedná vždy upřímně, a proto ho nemohu podpořit," řekl včera Mugabe. Žádného jiného kandidáta otevřeně nepodpořil, nicméně popřál hodně štěstí lídru opozice Nelsonovi Chamisuovi. Mnangagwa na Mugabeho vystoupení reagoval na sociálních sítích, kde uvedl, že lidé mohou volit buď Chamisu, kterého podporuje Mugabe, a představuje tak ve vývoji země krok zpět, nebo mohou volit jeho, což bude znamenat výraznou změnu po 37 letech vládnutí Mugabeho, který byl loni donucen k rezignaci.

Také německé sedláky trápí sucha. Proto dle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung žádají od státu finanční náplast ve výši miliardy euro, která by dokázala zmírnit jejich ztráty. Němečtí politici se ale k výzvě zatím staví zdrženlivě. Příspěvek by dle předsedy zemědělské asociace Joachima Rukwieda měly dostat ty podniky, jejichž sklizeň je o 30 % nižší než průměr předchozích let. V největší krizi jsou prý především zemědělci ze severu a východu země. Politici ale zatím příspěvky vyplácet odmítají, protože tím nechtějí vytvářet precedens, neboť dle člena SPD Rainera Spieringa jsou zemědělci také podnikatelé a musí počítat s určitou mírou rizika.